17 de marzo de 2026 - 12:00

Le dijeron que le quedaban pocos años de vida, hizo un test de ADN y descubrió a la familia que nunca conoció

Historias de vida. Una mujer adoptada encontró una nueva razón para seguir peleando contra una enfermedad poco frecuente, tras reconstruir su origen biológico.

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Sabía que había sido adoptada de bebé y también que había crecido en un hogar donde no le faltó amor ni contención. Pero esas dudas sobre su historia original seguían ahí, en silencio, como les pasa a muchas personas adoptadas.

La enfermedad que la empujó a mirar hacia atrás

Durante años, Seoane eligió no buscar respuestas. Esa decisión cambió cuando recibió un diagnóstico que alteró por completo su vida: achalasia, un trastorno poco frecuente del esófago que dificulta el paso de alimentos y líquidos hacia el estómago.

Según Mayo Clinic, esta enfermedad provoca problemas para tragar, pérdida de peso y un deterioro progresivo de la calidad de vida, aunque sus síntomas pueden tratarse con distintos procedimientos.

Le dijeron que le quedaban pocos años de vida, hizo un test de ADN y descubrió a la familia que nunca conoció

Después de varias semanas internada, entendió que el tiempo había adquirido otro valor. En ese contexto, decidió hacer algo que nunca antes se había animado a intentar: someterse a un test de ADN para rastrear posibles vínculos biológicos.

No se trataba solamente de curiosidad. En su caso, también era una forma de cerrar una herida abierta desde el origen y, quizá, encontrar una pieza de identidad que le faltaba.

El mensaje inesperado que cambió todo

Los resultados de esa prueba la condujeron hasta Canadá. Allí apareció el nombre de Natalie Billings, una mujer de Quebec que podía tener un parentesco directo con ella.

Lo que siguió fue uno de esos momentos que parecen improbables hasta que ocurren: el contacto entre ambas familias, la comparación de fotos antiguas y la confirmación emocional de que aquello no era una casualidad. Cuando Seoane vio la imagen de su padre biológico, entendió que no estaba frente a una coincidencia cualquiera.

Billings, por su parte, ya había hecho una búsqueda genética años atrás, pero recién en 2025 ambas conexiones lograron cruzarse. Cuando supo que su tía biológica atravesaba una situación de salud tan delicada, decidió viajar hasta El Paso para conocerla en persona.

Embed - Texas woman researches biological family while suffering from rare disorder

El encuentro, según contó el medio local KVIA, se convirtió en mucho más que una reunión familiar: fue una inyección de fuerza en medio de una etapa marcada por el dolor físico y la incertidumbre.

Encontrar a los tuyos, sin dejar de honrar a quienes te criaron

Uno de los aspectos más potentes de esta historia es que Seoane nunca planteó la búsqueda como una negación de su familia adoptiva. Al contrario: en el reportaje remarcó que la mujer que la crió le dio amor y estabilidad, y que investigar sus raíces no implicaba traicionar ese vínculo.

Su mensaje, en ese sentido, toca una fibra muy humana: buscar de dónde venís no significa desconocer a quienes estuvieron a tu lado, sino intentar comprenderte mejor.

La reunión con su familia biológica no borró su enfermedad ni resolvió mágicamente su cuadro médico. Pero sí le dio algo que a veces pesa tanto como un tratamiento: paz.

La posibilidad de sentirse aceptada, acompañada y contenida por personas que hasta hace poco eran completas desconocidas transformó su presente.

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