Lavarse las manos con almidón de maíz: por qué se recomienda y para qué sirve, según dermatólogos

En épocas frías, la piel de las manos se resiente y el uso del jabón empeora la situación. Por eso, la maicena es una alternativa fácil de usar.

Cuando las temperaturas de invierno atacan, el lavado frecuente de las manos puede convertirse en un problema para la piel. El jabón común muchas veces deja las manos resecas, agrietadas o enrojecidas. Aunque no lo creas, la maicena o almidón de maíz limpia sin causar daño ni resequedad.

Es un producto natural, que probablemente tengas guardado sin darle mucho uso, tiene propiedades limpiadoras y antimicrobianas comprobadas. Remueve la suciedad y también cuida la piel incluso en días con mucho viento o frío extremo. Es una solución ideal para quienes buscan algo efectivo sin químicos ni perfumes artificiales.

El almidón de maíz, también conocido como maicena, se convirtió en una alternativa efectiva al jabón para quienes sufren piel seca o irritada en invierno. Según una publicación del Centro de Información de Biotecnología de Estados Unidos (NCBI), la maicena tiene propiedades absorbentes que ayudan a remover impurezas y a calmar la piel sin alterar la barrera cutánea.

Para usarla, consiste en mezclar una cucharada de maicena con un poco de agua tibia hasta formar una pasta suave .

con un poco de hasta formar una . La mezcla puede aplicarse directamente en las manos como si fuera un jabón, frotando suavemente y luego enjuagando con agua limpia . La sensación es diferente al jabón tradicional, pero efectiva para eliminar residuos sin dañar la piel.

como si fuera un jabón, y luego . La sensación es diferente al jabón tradicional, pero efectiva para sin dañar la piel. Además, la maicena actúa como agente calmante , ideal para pieles que se agrietan en invierno. También, este ingrediente de cocina no deja la piel tirante ni con sensación de sequedad .

, ideal para pieles que se en invierno. También, este ingrediente de cocina no deja la piel ni con sensación de . Incluso, podés utilizarla como complemento después del lavado convencional, para evitar la pérdida de humedad. Es una solución económica, natural y muy práctica.

La harina de avena es otro ingrediente básico que puede reemplazar al jabón en climas fríos. Este ingrediente tiene propiedades antiinflamatorias y limpiadoras, ideales para pieles sensibles.

Para lavarse las manos con avena, solo hace falta colocar una cucharada de harina de avena en un paño o bolsa de algodón y sumergirla en agua tibia .

de harina de avena en un o de algodón y sumergirla en . Al apretar el paño, se libera un líquido blanquecino que se puede usar para limpiar las manos de manera suave y efectiva. Esta sustancia natural respeta el equilibrio del pH de la piel y alivia molestias como enrojecimiento o picazón .

Al secarte las manos, deberás hacerlo mediante golpecitos suaves después de usar esta preparación y, si se desea, aplicar una capa fina de aceite vegetal, como de almendras o coco para sellar una buena hidratación. Esta rutina, permite mantener las manos protegidas durante los días más fríos. Tanto la maicena como la harina de avena son opciones comprobadas y accesibles para la salud de tu piel y para reemplazar el jabón cuando el frío se vuelve agresivo por el lavado frecuente. Protegen, limpian y no contienen químicos. En tiempos donde la piel necesita más cuidado, recurrir a lo natural puede ser la mejor decisión.