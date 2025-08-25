Las 6 señales claras de que alguien te ama en secreto, según la psicología

¿Sospechás que alguien siente algo por vos, pero no te lo ha confesado? Los expertos en comunicación no verbal y psicología social aseguran que, muchas veces, el amor se delata más en los gestos que en las palabras .

Según la psicología, este es el hábito diario que distingue a las parejas más felices

La psicóloga Lara Ferreiro explica que existen señales imposibles de ocultar cuando una persona está enamorada en silencio: miradas prolongadas, nerviosismo, torpezas encantadoras y hasta risas excesivas ante chistes simples.

La mirada es uno de los indicadores más sinceros de atracción. Si notás que alguien te observa disimuladamente de forma recurrente, podría ser una señal de que sus sentimientos van más allá de la amistad.

Los nervios son un delator involuntario. Balbucear, derramar una bebida, reír más de lo normal o gesticular de forma extraña son reacciones típicas del sistema nervioso cuando estamos frente a alguien que nos atrae.

El contacto físico accidental, como un roce en el brazo o un toque leve en la espalda, suele ser una microexpresión del deseo. Según estudios, el 90% de las personas que sienten atracción rompen la “burbuja” de espacio personal.

Te presta más atención que al resto:

Cuando alguien está enamorado, orienta su cuerpo hacia la persona que le interesa, evita posturas cerradas y muestra disposición a escuchar con atención especial.

Encuentra razones para pasar tiempo con vos:

Aunque no tenga demasiado sentido, esa persona se suma a planes y actividades contigo. Es lo que los psicólogos llaman conductas de aproximación: buscar cercanía sin confesar directamente los sentimientos.

sufriendo por amor WEB

Te cuida emocionalmente:

El amor también se manifiesta en acciones. Si alguien te protege, te apoya y te cuida sin esperar nada a cambio, probablemente sienta mucho más de lo que se atreve a decir.

El lenguaje no verbal, el gran delator del amor

Las palabras pueden callar, pero los gestos rara vez mienten. Miradas, nervios, roces y cuidados son señales universales de que alguien está enamorado en silencio. Prestar atención a estas conductas puede ayudarte a descubrir sentimientos ocultos que nunca fueron expresados.