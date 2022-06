“La voz Argentina”: Julián cantó un tema de Mau y Ricky, lo reconocieron de Instagram y entró a la competencia

Las audiciones a ciegas de “La voz Argentina” son tan reveladoras como sorprendentes y así se vio este domingo cuando Mau y Ricky dieron vuelta su silla y vieron a Julián Gallo cantando un tema suyo: “La boca”.

Los hermanos quedaron atónitos al escuchar otra versión de una de sus canciones más populares pero lo que realmente los dejó helados es que conocían al joven que estaba sobre el escenario. El cordobés de 19 años se divirtió actuando y al momento en que los venezolanos quedaron de frente se vivió una situación inesperada.

“Yo te conozco a ti”, disparó Ricky Montaner y Julián soltó: “Sí. En un live”. “Tu cómo te llamas? Julián?”, sumó Mau Montaner y con algo de vergüenza, el artista afirmó.

Mau y Ricky reconocieron a un participante de La Voz Argentina

Claro, la confusión ahondó en el estudio de Telefe y la dupla explicó qué estaba ocurriendo. Resulta que en un vivo de Instagram de los hermanos, de hace bastante tiempo atrás, Gallo cantó y, al parecer, quedó grabado en la memoria de los cantantes.

“Nosotros, en nuestro Instagram, sentimos que nuestra plataforma Dios nos las dio para nosotros poder brindársela a otros artistas y que brillen. Entonces, me emociona mucho verte porque nosotros hacemos lives todo el tiempo e invitamos a cantar para que toda la gente los conozca. Y con Julián nos tocó hacer un live donde él nos cantó. Qué felicidad pensar que ese live te ha traído hasta acá y viniste a cantar una canción nuestra. Nos honra muchísimo”, dijo Ricky y lo invitó a integrar su equipo.

Como no podía ser de otra manera, el cordobés eligió al Team Mau y Ricky para seguir en carrera en “La voz Argentina” y ante de despedirse, los tres entonaron “La boca”.

Qué dijo el jurado de “La voz Argentina” sobre la actuación de Juan Gallo

Mientras Julián Gallo cantaba en “La voz Argentina”, Ricardo Montaner fue el primero en darse vuelta, lo siguió Soledad Pastorutti y se sumaron Mau y Ricky.

Después de revelarse que el joven había interactuado con los hermanos, el compositor de “Cachita” exclamó: “Dame vuelta la silla otra vez, por favor”.

“Yo lo sentí en mi corazón que tenía que darme vuelta y no era por mi canción”, continuó Mau. Lali Espósito, entonces, le dio la razón: “Yo vi el momento en el que parecía que no iban a girar y Mau hizo... -imitó el gesto de apretar el botón- Igual todavía no se va al equipo de ustedes, paren”.

Resignado, Ricardo jugó una última ficha para convencer al concursante de unirse a su team: “¿Tu sabes lo que son los espermatozoides, verdad? Esto que te voy a decir es un hecho: tu pudiste hacer un live con ellos gracias a mí. Entonces, yo te invito a que vengas al sábado en lugar de ir al domingo, porque el sábado fue primero”.

Y La Sole también intentó convencerlo de unirse a ella: “Creo que, después de escucharte cantar, siento que tenés la posibilidad de cantar muchos géneros. No sé si el que acabas de elegir es el que más te gusta, pero tenés una voz para muchos géneros. Me di vuelta entendiendo que por la elección del repertorio no tenía mucha chance, pero me gustó mucho lo que hiciste. Lo hiciste con mucha altura y soltera, a tu manera. Te ofrezco mi equipo y te felicito, porque siento que sos un laburante”.

La respuesta de Julián llegó: “Primero, gracias a los cuatro equipos. Pero hay una elección bastante clara y me voy con los chicos”, expresó y provocó una inmensa alegría en los hermanos.