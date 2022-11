La tensa pelea entre Coti y Nacho por el queso rallado en Gran Hermano

Una nueva pelea se desató en la casa de Gran Hermano. Nacho y Coti fueron los protagonistas de un tenso ida y vuelta que sorprendió a todos debido a que ambos venían de tener una armoniosa relación en los últimos días.

Todo comenzó cuando observaron el consumo indebido del queso rallado y los comentarios sobre quien lo consumió. “¿Qué dijiste del queso rallado, la tiraste por mí? Porque si querés vení y decime: ‘Coti, te ponés un montón de queso rallado’, decímelo a mí, no lo estés tirando así”, comenzó una furiosa correntina al ser señalada por el participante.

Coti y su pareja, "el Conejo"

Inmediatamente el “monito” lanzó: “Si vos sabés que te ponés un montón de queso rallado...”. “Bueno, ¿lo estás diciendo por mí? Por qué no venís y me lo decís, decímelo, no tengo problema, dejen de hablar así entre ustedes porque queda re feo eso, vamos a solucionarlo entre nosotros”, le respondió, picante, Coti.

“Nunca se te nombró, no vengas acá a hacerte la mala porque nunca se te nombró”, continuó a los gritos Nacho, mientras Alfa y Romina intentaban aplacar los ánimos de los dos participantes sin mucho éxito.

“¿Querés que te nombre? Te nombro: el queso rallado, el dulce de leche, no se pueden hacer ravioles a las tres de la mañana, el flan, los postres...”, enumeró Nacho sobre las actitudes de Coti. “Ah, listo, bien Nacho, nunca te vi a vos consumir, nunca te vi a vos consumir”, contraatacó la correntina quien salió al patio en busca de aire.

Nacho lloró al recordar la muerte de su mamá. (Captura "Gran hermano")

Esta pelea sin duda que sorprendió a todos, ya que ambos presentaban una muy buena relación dentro de la casa.

Quién es el relator que transmitirá el debut de Argentina en el Mundial Qatar 2022

En las últimas horas se reveló que Hernán Feler, periodista de TyC Sports y DSports Radio, es quien tendrá la dura tarea de realizar en solitario la transmisión del debut de la Scaloneta en el Mundial Qatar 2022 para los chicos de Gran Hermano.

“Yo lo único que puedo hacer es relatar el partido, no puedo hablar ni contar nada de lo que ocurre en el mundo exterior y no puedo hacer comentarios de cosas que ocurren en la tribuna. De hecho, se está deliberando si la transmisión arranca con el pitazo inicial y termina con el pitazo final, para que los participantes tengan el menor contacto posible con el mundo externo. Más allá de esas restricciones será un relato normal, con mis hojas, planillas y marcadores de colores, como lo vengo haciendo en todos estos años de carrera”, reveló el periodista sobre su incursión en el reality.

Hernán Feler transmitirá el mundial para Gran Hermano

Al ser consultado si su continuidad en GH está sujeta a las diversas acciones que los concursantes realiicen en la casa, Feler afirmó: “para poder ver los partidos de la Selección, los chicos van a tener que ir superando las pruebas que Gran Hermano les vaya imponiendo. Por lo pronto relataré el primer partido contra Arabia Saudita, luego se verá. Todo depende de lo que ocurra dentro de la casa con los participantes. Espero que ninguno me haga una espontánea dentro de la casa y quiera mandarme a placa”, sentenció entre bromas.