La reacción de Nico Occhiato tras las declaraciones sexuales de Flor Vigna

Esta semana Flor Vigna habló con el portal Infobae acerca de su actual relación con Luciano Castro y aseguró que desde que están juntos descubrió lo que es el sexo. Estas declaraciones generaron revuelo y finalmente su ex, Nicolás Occhiato, fue consultado sobre estos dichos.

“Me parece espectacular, ¿qué querés que te diga?”, aseguró el conductor ante una nota del programa “Socios del Espectáculo”, transmitido por la pantalla de El Trece. “¿Cómo lo llevás, te mueve o afecta algo?”, insistió el movilero, a lo que Occhiato sostuvo: “No, para nada. Me pone contento que esté muy bien”.

Luego fue consultado por su presente sentimental y el influencer respondió “Estoy soltero y estoy tranquilo. Yo elijo no hacer tan pública mi vida íntima, en eso estoy tranquilo. Prefiero guardármela para mí”. Respecto a los rumores de su romance con Emily Lucius, explicó: “No, nos cruzamos en Pinamar y ahí surgió todo. Me cae 1000 puntos, pero no”.

Al finalizar la entrevista, Nico se refirió sobre el proyecto que tiene en común con Vigna, la conducción de El último pasajero por la pantalla de Telefe: “No está cerrado del todo pero estamos ahí con reuniones, va a estar lindo, es un lindo proyecto que teníamos ganas que estaba hace rato dándonos vueltas para hacerlo juntos. No firmamos nada todavía por eso no te lo puedo confirmar”.

Recordemos que la propia Flor se sinceró sobre cómo era en su anterior noviazgo. “Era muy virga. Flor Virga. Yo no descubrí nada del sexo hasta después de los 25 años. Apenas sabía hacer un misionero. Y admito que fue una responsabilidad mía”. Y ahí habló de lo que hoy sí ocurre con Castro. “Pasó con Lucho. Cuando él me dijo: ´Qué lindo que es ese lunar que tenés ahí´, yo me enamoré de ese lunar. De un lunar al que jamás le había puesto atención. La conexión con otro, con su mirada, con su piel, te hace percibirte de otra forma. Y todo, hasta el entrelazamiento de los cuerpos, comienza a tener otra connotación. El morbo te resulta banal y lo que sentís, lo que pasa entre los dos, pasa a ser místico” explicó.