Flor Vigna se sinceró sobre su noviazgo con Nico Occhiato: “Amores tóxicos, ya no”

Flor Vigna se sinceró acerca de su relación pasado con Nicolás Occhiato y también hizo comparaciones con lo que hoy está viviendo junto a Luciano Castro. En diálogo con Infobae, la bailarina contó que redescubrió el sexo junto al actor, que siente que su pareja actual es de amor libre y que “ya no está para amores tóxicos”. Además, reveló cómo Castro la encaró para seducirla.

Flor Vigna charló con Infobae y contó que conocía pocas cosas sobre el sexo hasta empezar su relación con Castro. “Durante años y años a las mujeres hubo cosas que no nos contaron. Por ejemplo: ¿por qué resulta obvio que el hombre se masturba y nosotras no?”. Además, reveló que con sus amigas cuestionan el poco rendimiento masculino en el sexo oral. “Basta de creer que el sexo es un servicio o es un show que hay que hacer para ellos” añadió.

Flor se sinceró sobre cómo era en su anterior noviazgo. “Era muy virga. Flor Virga. Yo no descubrí nada del sexo hasta después de los 25 años. Apenas sabía hacer un misionero. Y admito que fue una responsabilidad mía”. Y ahí habló de lo que hoy sí ocurre con Castro. “Pasó con Lucho. Cuando él me dijo: ´Qué lindo que es ese lunar que tenés ahí´, yo me enamoré de ese lunar. De un lunar al que jamás le había puesto atención. La conexión con otro, con su mirada, con su piel, te hace percibirte de otra forma. Y todo, hasta el entrelazamiento de los cuerpos, comienza a tener otra connotación. El morbo te resulta banal y lo que sentís, lo que pasa entre los dos, pasa a ser místico” explicó.

Flor Vigna y Luciano Castro en la piel de Pamela Anderson y Tomy Lee.

“Lucho tiene algo muy lindo. De cuidado, de preguntar qué quiero y necesito. Me enseñó a amarme y a que yo también puedo ser mimada. Un día me miró desnuda y me dijo: ´Nunca te operes´. No dejo de aprender de él y de sus miradas” dijo. Además, agregó: “Miro a Lucho y pienso: ´Yo te conozco de otra vida´. Tenemos demasiado en común”.

Luego, Vigna se dio el tiempo de hablar de su relación pasado con Nico Occhiato. “Para amores tóxicos, ya no. No, no... Creo que me equivoqué. Que nos equivocamos. En su momento cometí el error de vivir para el otro. Estaba tan convencida de que era el hombre de mi vida que di todo y más. Eso es realmente muy peligroso” expresó. Asimismo, contó cómo se lleva hoy con Occhiato. “Hoy, Nico y yo estamos en un gran momento. Hablamos mucho por temas de laburo y tenemos súper claro que vivimos siete años muy lindos y que las últimas dos veces que volvimos no fueron necesarias” añadió.

Ambos se conocieron en 'Combate', y luego de dos idas y vueltas, se separaron definitivamente

A diferencia de lo expresado anteriormente, la bailarina cuenta que Luciano le plantea el amor más libre que experimentó. “Él siempre me dice: ´China, sé que para amarte a vos debés sentirte libre. Porque sin libertad no podés vivir´” explicó.

Por otro lado, la ex ‘Combate’ reveló cómo fue el día que Castro la sedujo. “Me encaró en el gimnasio y me dijo: ´Che, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Vamos a laburar juntos, ¿sabías?´. Le respondí: ´Huy, sí, pero no podemos hablar nada por el contrato de confidencialidad...´. Y me dice: ´Bueno, pero podemos hablar de otras cosas´. Y bueno... Ahí empezamos a hablar de otras cosas” dijo Flor. Ambos habían sido convocados a formar parte de la serie ‘Robo mundial’, una comedia de Star+, pero finalmente ninguno de los dos continúo en el proyecto.