La planta ideal para ahuyentar mosquitos dentro de casa: crece en maceta y es fácil de cuidar

En pleno verano, cuando los mosquitos invaden los ambientes cerrados, el jardín y la jardinería doméstica ofrecen una solución tan simple como efectiva. Entre las plantas más valoradas aparece una aliada natural que muchos ya tienen en casa sin conocer su verdadero potencial. Fácil de cuidar, adaptable a macetas y con aroma suave, se volvió una opción clave para interiores.

Se trata del geranio limón , también conocido como geranio citronela. Dentro del mundo del jardín , esta variedad se destaca por liberar compuestos aromáticos que resultan molestos para los insectos, pero agradables para las personas. En jardinería urbana, su uso creció especialmente en departamentos y casas sin patio.

A diferencia de velas o aerosoles, estas plantas actúan de manera constante. En el jardín interior, el geranio limón libera aceites esenciales desde sus hojas, creando una barrera invisible que ayuda a reducir la presencia de mosquitos en espacios cerrados.

Dentro de la jardinería hogareña, su ventaja principal es la continuidad: no depende de encender nada ni de aplicar productos. Basta con ubicar la maceta en un lugar estratégico para que el ambiente se vuelva menos atractivo para los insectos.

En el jardín interior, lo ideal es colocar estas plantas cerca de ventanas, balcones cerrados o puertas, puntos habituales de ingreso de mosquitos. En jardinería de interiores, funcionan bien en espacios luminosos, con luz natural indirecta.

El cuidado es sencillo: riego moderado, evitando encharcar la maceta, y una poda ligera para estimular el crecimiento. Al manipular sus hojas, el aroma se intensifica, reforzando su efecto natural. No necesita fertilización frecuente y tolera bien el cultivo en recipientes medianos.

En jardín y jardinería, estas plantas ahuyentan mosquitos naturalmente dentro del hogar.

Qué dice la ciencia sobre su efecto repelente

Recién en este punto aparecen las explicaciones técnicas. Estudios de universidades latinoamericanas y centros de botánica aplicada demostraron que los geranios aromáticos contienen citronelol y geraniol, compuestos que interfieren en el sistema sensorial de los mosquitos. Investigaciones del INTA y de la Universidad Nacional de Córdoba señalan que estas plantas reducen la actividad de insectos en entornos controlados.

Especialistas en jardinería funcional destacan que el geranio limón combina estética, bajo mantenimiento y utilidad práctica. Además, su cultivo en maceta permite trasladarlo según la necesidad, algo muy valorado en hogares urbanos.

En un contexto donde se buscan alternativas naturales, el jardín vuelve a ocupar un rol central. Apostar por plantas como el geranio limón no solo embellece el hogar, sino que también ofrece una solución sustentable para convivir mejor con el verano.