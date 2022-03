La exsuegra de Paulo Londra rompió el silencio y lo tildó de maltratador y violento

Paulo Londra se mantiene enfocado en publicar nuevas canciones y retomar su carrera musical, pero los conflictos con su ex, Rocío Moreno, parecen no dejarlo descansar, y es que la joven salió a denunciarlo públicamente por abandonarla para irse de viaje a Estados Unidos con amigos sin avisarle a ella, y luego no lo dejó presenciar el parto de su segunda hija.

En medio de esta situación que debería ser de felicidad, Marina, la madre de Rocío salió a ventilar detalles del conflicto entre su hija y el cantante: “El vínculo ahora es un poco más armonioso, antes era violento y de maltrato. Rocío ha estado muy mal. Ahora hay una tregua a raíz del nacimiento, porque hasta el viernes hubo situaciones muy difíciles”, comenzó la mujer.

“Tendrán que pasarlo, ponerse de acuerdo, aprender a que hay unas niñas en el medio y tendrán que sobrellevar esto y buscar un equilibrio en el diálogo. Paulo vino porque Rocío le avisó la fecha de la cesárea, el horario. Hubo un diálogo permanente durante el día, primero él con Rocío y después conmigo”, develó la madre de la joven.

“Afrontar esta circunstancia es difícil para ella y por eso como padres la estamos sosteniendo”, agregó y luego puntualizó que está reclamando un lugar para vivir, dinero mensual y el pago de la obra social.

Además, explicó que quiere mudarse de la casa que compartía con Londra porque se encuentra en el mismo terreno que la propiedad de los padres del artista: “Paulo ha comprado un predio en el que hay dos viviendas y Rocío está viviendo en la parte de atrás. Esa situación es insana, su casa es como una vidriera”, finalizó la abuela de Isabella y Francisca.