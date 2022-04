La ex suegra de Paulo Londra realizó durísimas acusaciones contra el cantante

En las últimas semanas, la vida de Paulo Londra ha dado un gran giro, ya que profesionalmente está viviendo unos de sus mejores momentos con la vuelta a los escenarios, pero en el ámbito personal reina el escándalo y la incertidumbre.

En un móvil con el programa “Intrusos”, la ex suegra del músico habló acerca del conflicto legal que su hija mantiene con el cantante y detalló algunas intimidades: “Rocío se entera por él, porque ese mismo día explotaba todo en las redes sociales, entonces él le confiesa que le fue infiel y nos lo confiesa a nosotros también”, detalló Marina Romero.

Luego, la mujer continuó: “Ahí ellos tuvieron una gran crisis, le dijo que todo fue verdad; todo lo que dijo esa chica fue verdad pero yo lo sé por él. Yo me entero porque a las 7 de la mañana mi hija me llama llorando para que la fuera a buscar”.

Además, Marina comentó sobre el trato que Paulo Londra tenía con su hija cuando estaba embarazada: “Le hacía comentarios sobre el cambio de su cuerpo, era muy machista”, aseguró.

Paulo Londra y Rocío Moreno, ¿nuevamente en buenos términos? Aquí juntos en marzo de 2021. (Instagram).

“Rocío al pedir la casa lo que está tratando de garantizar es un techo para sus hijas. Lo único que van a recibir esas criaturas es lo que Rocío les pueda asegurar hoy”, afirmó la mujer. “El día de mañana ojalá que al padre le vaya fantástico y las chicas puedan tener un nivel de vida acorde al nivel del padre, pero si en un futuro se encuentran con que nada es del padre según dicen, entonces mínimo que tengan su casa”, explicó acerca de los rumores que aseguran que la abogada Ana Rosenfeld le habría encontrado cuentas en el exterior que no declara frente a la Justicia.

Rocío Moreno Paulo Londra

“Su obligación como padre es garantizar el bienestar y el cuidado de sus hijas”, expresó la mujer, quien luego aseguró que prácticamente no tiene contacto con su hija menor: “Yo creo que a Isabella le tiene un gran cariño. La nena se pone feliz cuando ve al papá, generó un vínculo lindo y es a lo que uno apunta. Pero con Francisca es diferente, porque no tuvo contacto casi... no se dio la oportunidad de conocerla y amarla”.