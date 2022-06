La ex suegra de Cinthia Fernández no tuvo filtros al referirse a la bailarina: “Nos tiene hartos a todos”

Cinthia Fernández y Matías Defederico siguen sumando capítulos escandalosos a su historia de padres separados. El nuevo personaje sería Analía, la madre del futbolista quien habló ante las cámaras y dejó en claro la mala relación que tiene con la bailarina.

En “A la tarde” se reveló que la mujer no estaría muy conforme con el trato que Cinthia tiene con el padre de sus tres hijas y la acusó de “querer volverlo loco”. Sin filtros, exclamó: “Si a mi hijo le pasa algo por toda la presión que aguanta día a día por parte de ella, que se atenga a las consecuencias”.

La madre de Matías Defederico explotó contra Cinthia Fernández

Días atrás, Analía escribió en las redes sociales criticando a su ex nuera y la mediática la amenazó con llevarla a la Justicia. la mujer no se dio por aludida y lanzó: “Que me lleve, no sabés las ganas que tengo, porque ahí se van a aclarar un montón de cosas”.

“Estamos podridos de este tema y estamos hartos de ella. Nos tiene hartos a todos. Ustedes (por los periodistas) solo escuchan y creen a ella. Se está metiendo en cosas que no se debería meter, está yendo muy lejos con esto”, comentó la madre del ex jugador de fútbol.

El último motivo de discusión entre Cinthia Fernández y Matías Defederico

Recordemos que el último conflicto fue cuando Cinthia se enojó con su ex porque no la dejó entrar al barrio privado en el que vive para buscar a sus hijas y llevarlas a sus actividades deportivas. Él prefirió que las menores caminaran solas hasta el encuentro.

Según Defederico, la Justicia le impuso una medida cautelar, a pedido de Fernández, con la que no puede acercarse a menos de 300 metros de ella, por lo que las niñas tendrían que entrar solas para evitar quedar cerca de su ex mujer. Sin embargo, en el documento se especifica que es solo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el barrio privado es en provincia por lo que no habría tenido inconvenientes en este caso.