La esposa del Chapu Martínez escrachó a los que amenazaron a su marido: “Se cruzó un límite”

El “Chapu” Martínez se encuentra en Qatar generando contenidos del Mundial para sus redes sociales. Desde hace tiempo, algunos hinchas albicelestes lo tildan insólitamente de “mufa” y esto se acrecentó tras la derrota de la Selección argentina frente a Arabia Saudita. El influencer, luego del resultado adverso para el conjunto de Scaloni, llegó a recibir amenazas de muerte. Ahora, su mujer salió a hacer un furioso descargo.

Tal es la cantidad de insultos que recibe que, en las últimas horas, compartió un video totalmente desconsolado por miedo a que tomen represalias contra él.

Ariana Sosa, la esposa del Chapu y con quien tiene un hijo de seis años, se mostró preocupada por las constantes amenazas que recibió su marido y realizó una denuncia pública a través de sus redes, detalla Clarín.

“No me queda otra que salir a hablar porque todo tiene un límite y este es el mío. Desde el día de hoy, desde que arrancó el partido, que mi marido, padre de mi hijo, Chapu, recibe amenazas constantemente”, comenzó diciendo.

“Que lo van a matar, que van a molerlo a palos, que lo van a ir a buscar al hotel en donde está. Amenazas con hacerme daño a mí y amenazas de que van a matar a nuestro hijo de seis años, que es una criatura. Yo no lo permito más”, aseguró, apesadumbrada por la difícil situación.

Y advirtió: “Se cruzaron todos los límites. Así que voy a hacer pública a todas estas personas que nos están amenazando. Bueno, los voy a exponer. Y hago responsables a ustedes de cualquier cosa mala que le pueda llegar pasar a Martín en Qatar”.

Entonces, arremetió contra aquellos que no tuvieron reparo en comportarse de manera violenta contra su marido en redes: “¿Quiénes se creen que son para estar amenazando con matar, apuñalar? ¿De qué estamos hablando? ¿Quieren fogonear a otros para que lo busquen en manada para molerlo a palos porque Argentina perdió un partido?”.

“Yo voy a mostrar a cada una de las personas que están amenazando y que incitan a tener este tipo de actos violentos en Twitter. Porque me cansé y esto es peligroso. Hay gente que me dice ‘dejalo pasar’ y yo no lo voy a dejar pasar amenazas de violencia ante mi marido y mi hijo”, destacó y pasó a compartir los repudiables mensajes.

“Estoy mostrando los usuarios de las personas que a través de Twitter están invitando a otros a que lo maten a Martín, a que le peguen, lo apuñalen. Y esta persona que está acá Cokito_13, que amenazaste con matar a mi hijo, que tiene seis años, vas a tener tus consecuencias, sabelo”, continuó, muy enojada.

Estas son las cuentas que amenazaron al Chapu Martínez.

Harta y muy compungida por tener a su marido a muchos kilómetros de distancia, atinó, una vez más, a pedir que frenen con la violencia: “A partir de ahora todas las amenazas que nos lleguen yo las voy a hacer públicas, porque lamentablemente es la única manera de poner un límite. Quiero que la corten con las agresiones para con Martín. Que le dejen de decir ‘mufa’, que le dejen de decir ‘gordo’. Cortenla”.

Por último, Ariana volvió a expresar su preocupación: “Martín puso un pie en el avión para ir a Qatar a trabajar, que las amenazas no paran, que las agresiones se hacen cada vez más fuertes, hasta el día de hoy que se cruzó un límite de personas incitando a otras en querer pegarle”.

“Entonces, de repente tengo un montón de mensajes preguntándome si mi marido estaba bien, si estaba vivo, si lo habían golpeado. Siento que está en el otro lado del mundo solo, enterándome que al padre de mi hijo le podría pasar algo. Porque una manga de animales no paran de generar odio y violencia en las redes”, concluyó, dolida.