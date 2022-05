La comunidad vampírica aconsejó a Megan Fox y Machine Gun Kelly sobre sus rituales de sangre

Machine Gun Kelly le propuso matrimonio a Megan Fox, quien emocionada dio el sí y ambos bebieron la sangre del otro. A raíz de su publicación la Asociación de Vampiros de Nueva Orleans (NOVA) y Endless Night Vampire Ball decidieron aconsejarlos e instaron a que deben tener cuidado.

La pareja ha revelado que participan en rituales de sangre, y lo confirmó la actriz en un post de Instagram en el que sube el vídeo de la propuesta y en la descripción escribió “al igual que en todas las vidas anteriores a esta, y como en todas las vidas que le seguirán, dije que sí, y luego nos bebimos la sangre del otro”.

“En julio de 2020 nos sentamos bajo este árbol de higuera. Pedimos magia. No nos dimos cuenta del dolor que enfrentaríamos juntos en un período de tiempo tan corto y frenético. Inconscientes del trabajo y sacrificios que la relación requeriría de nosotros pero embriagados del amor. Y el karma. De alguna manera, un año y medio más tarde, después de haber atravesado juntos el infierno y de habernos reído más de lo que nunca imaginé posible, me pidió que me casara con él.” escribió la joven en la publicación de la propuesta de matrimonio.

Megan Fox subió un video donde Machine Gun Kelly le pide matrimonio. En la descripción aseguro que ambos bebieron la sangre del otro.

Anteriormente, en una entrevista, Fox había dicho al respecto “puede que nos estén imaginando con copas y que somos como Juego de Tronos, bebiendo la sangre del otro”.

Ante esta viralización, diferentes miembros de la comunidad vampírica le ha pedido la pareja que practiquen de manera segura sus rituales.

Los consejos

El cofundador de la Asociación de Vampiros de Nueva Orleans, Belfazaar Ashantison, declaró a TMZ que Megan Fox y Machine Gun Kelly deberían tomar ciertas precauciones antes de comenzar a beber la sangre del otro como si fueran “Dráculas modernos”.

Megan Fox y su prometido, el músico Machine Gun Kelly. (Instagram Megan Fox)

Asegura que “los vampiros no son inmunes”, por esta razón deben realizarse análisis de sangre para detectar posibles enfermedades que se pueden transmitir por la sangre.

Ashantison reveló que estuvo seis meses para encontrar a su actual donante de sangre y que se hace pruebas cada tres meses para asegurarse de que estén sanos. Él afirma que a los vampiros, incluido él, les gusta hacer una amplia investigación antes de bebes la sangre de otra persona.

Por su parte, el fundador de Endless Night Vampire Ball, Sebastiaan, también instó a la pareja a que tengan cuidado. Se refirió a los comentarios de Machine Gun Kelly, quien había dicho que estaba dispuesto a “cortarse el pecho con fragmentos de vidrio roto” para sacarle sangre a Megan, y recalcó que “la extracción de sangre adecuada solo debe realizarse a través de profesionales médicos”.

Sin embargo, la pareja estuvo de acuerdo en que cuando se hace de forma adecuada y segura, es perfectamente aceptable beber la sangre de tu pareja.