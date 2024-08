La clase magistral y escatológica de Nicolás Tagliafico que incomodó a Caro Calvagni

Nicolás Tagliafico no solo es un gran jugador de fútbol, sino que también en el último tiempo desarrolló una nueva faceta, la de influencer y streamer. El campeón del mundo tiene una comunidad de seguidores que están expectantes a lo que comparte en redes o las transmisiones en vivo, pero una publicación reciente se viralizó por el contenido escatológico y la incómoda reacción de su esposa.

Así como el Kun Agüero, Tagliafico ingresó hace tiempo al mundo del stream y junto a su esposa hacen transmisiones o suben posteos en los que muestran y cuentan su día a día, por lo que muchas veces abren las puertas de su intimidad.

Esta vez, el futbolista grabó a su pareja mientras tomaba sol y su comentario no pasó inadvertido. “Así como la ven, tarde o temprano va a ir al baño”, dijo jugando con esa idea de que a las mujeres hegemónicas jamás se las imagina en el baño porque están cerca de la “perfección”.

“No amor, no se dicen esas cosas”, lanzó Carolina intentando frenar a su pareja y él, lejos de frenar, siguió: “Vamos todos al baño amor, no te preocupes”. “No se cuentan esas cosas”, insistió.

Nicolás Tagliafico explicó cómo diagnosticar las heces

Si bien al principio comenzó como una broma, finalmente el deportista les explicó a sus millones de seguidores cómo diagnosticar las heces cuando uno va al baño. “Todos hacemos caca, todos hacemos con olor, algunos más fuerte, algunos más bajo, más suave, más blando o más duro”, expresó.

Pero luego se puso más didáctico: “Acuérdense que si sale en piedritas es porque hay que hidratarse un poco más. La manera perfecta de que salga es en lazo y en un color estable, ya sea un marrón claro o un poquito oscuro”.

Nico Tagliafico y Caro Calvagni

“Y si sale tirando al helado, vieron el helado de McDonadls, si sale blandengue tirando para líquido, es porque hay problemas de digestión o de mala alimentación. Esto ha sido hablando de caca con Nico Tagliafico”, cerró.

“Campeón del mundo habla de lo que quiere”, “Dónde habrá estudiado para convertirse en experto en soretes?”, “Gracias por los tips campeón”, “masterclass, mejor que médico explicó bah los médicos de hoy ni te explican en realidad”, “A qué se debe esta clase magistral de cacas ??”, fueron algunas de las reacciones en redes al video viral de Tagliafico.