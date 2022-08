L-Gante y Tamara Báez estarían nuevamente separados: los motivos

Anoche, Estefi Berardi contó en LAM que L-Gante y Tamara Báez se separaron tras varias idas y vueltas entre la pareja. El cantante no volvió a dormir a la casa que tienen en común.

Ángel de Brito le consultó a Berardi: “¿Separación confirmada?”. Y la panelista explicó: “Sí, igual ellos van y vienen porque tienen muchas discusiones, esto él lo ha contado en algunas notas”.

“Pero definitivamente la información que me llega es que ayer él no volvió a la casa a dormir. Ella un poco a través de sus redes daba pistas de esto que a mí me había llegado”, añadió.

Concluyó: “Hoy te digo que están separados, no sé si se volverán a arreglar como ya pasó en su momento. Él se juntó a cenar con Marcelo y estaba la mamá de L-Gante pero no Tamara”.

L-Gante invitó a Marcelo Tinelli a un asado en su casa de General Rodríguez

L-Gante, su mamá y Marcelo Tinelli

Los motivos de la separación de L-Gante y Tamara Báez

Estefi Berardi reveló la separación de L-Gante y su novia y habló de uno de los posibles motivos de la ruptura.

“Discute mucho con Tamara, van y vienen y yo no sé si está situación de Ana Devin que le tiró onda fue motivo de discusión”, añadió la panelista en LAM.

Tamara Báez aclaró que no está embarazada

Desde sus historias de Instagram, la joven fue contundente al aclarar de un posible embarazo en medio de su separación de L-Gante.

“No quiero que piensen que estoy embarazada porque me lo está preguntando todo el mundo y no, no, no, no”, dijo la mamá de Jamaica en sus redes sociales.

Tamara se vio obligada a dar esta explicación porque estuvo pasando por un problema de salud por el que tuvo que ser asistida. “Está muy flaca”, había dicho Pía Shaw en LAM.

Tamara Báez, furiosa con L-Gante por dejarla sola y enferma.

Este miércoles, contó que estaba “con vómitos y fiebre”. Horas más tarde causó preocupación su estado de salud, ya que la influcencer publicó una imagen internada.

“Todo vuelve. A mí me dejaron sola y esto no lo olvido más. Re desilusionada”, dejando claro que el cantante no habría tenido problema en irse al asado con Tinelli aún sabiendo cómo se sentía ella.