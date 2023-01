L-Gante volvió a mostrar armas de guerra en un video e indignó en sus redes sociales: “Cumbia mafia”

L-Gante compartió un video en sus historias de Instagram cantando con King Savagge la canción “Pantano” que hicieron juntos. Sorprendió que este apuntó a la cámara con un arma.

En las últimas horas, L-Gante llamó la atención con las stories que subió para sus más de 5 millones de seguidores.

En la primera de ellas, aparece con King Savagge, quien apunta con el arma a la cámara del teléfono.

“Recién bajé pa’l pantano a comprarme cien gramos. El maldito remix con todos mis hermanos”, dice el tema que ambos cantan.

Luego, el cantante de cumbia 420 compartió una postal manejando uno de sus autos con ese mismo rifle sobre sus piernas.

Y puso de fondo el tema “Cumbia mafia 420″ que estrenó hace semanas: “Salimos por la carretera, sonando cumbia villera, pa’ la mafia verdadera”.

L-Gante. Foto: Web.

En esta canción también participan Negro DUB y DT.Bilardo. No es la primera vez que L-Gante se muestra con armas y son recurrentes en sus videoclips.

L-Gante recuperó la cuenta de YouTube luego de ser hackeado

Este domingo, L-Gante reveló que pasó por un momento bastante complicado, ya que su canal de YouTube fue hackeado.

“¿Qué onda, gente? Como me hackearon toda la cuenta de YouTube y no quiero esperar a ver si la recupero, todavía, me armé un canal nuevo, así que los invito a todo, ahí, a que se suscriban y me hagan el aguante”, pidió L-Gante.

Era un tema delicado, ya que la pérdida de esta cuenta, haría que L-Gante no pueda cobrar gran cantidad de dinero que ha recaudado en la red social.

Mientras en su canal de YouTube en las últimas horas, se encontraba una transmisión “en vivo” de Elon Musk, uno de los empresarios más famosos del mundo y dueño de Twitter.

Hackearon a L-Gante: borraron todos sus videos de YouTube y tomó una fuerte decisión

Esto representaba un desafío para L-Gante para lograr obtener la misma cantidad de suscriptores en un nuevo canal (más de 3 millones).

Por suerte para el cantante, este lunes contó que ya pudo recuperar la cuenta de su canal y todo vuelve a la normalidad.