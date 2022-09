L-Gante se lanza como comerciante: venderá semillas de marihuana y el emprendimiento ya tiene nombre

L-Gante no para de sorprender. El cantante de Cumbia 420 dejó que sus seguidores le hagan preguntas a través de sus historias y se tomó el tiempo de responder una por una: habló de sus inversiones y de su relación con Tamara Báez.

El joven artista tiene una carrera en ascenso que no queda solo en la música, sino que confesó que también invierte para su futuro. Ante la consulta de un fan, Elián Valenzuela reveló que prefiere invertir que viajar o conocer nuevos lugares y dejó en claro que su prioridad es “siempre pensar en el futuro”.

Y en esa misma línea, un usuario le pidió que saque su línea de semillas y resaltó que el fin sería “que la gente crea en cultivar viejo”. Ante el pedido de su fan, el cantante aprovechó para blanquear que con su equipo están próximos a lanzar su emprendimiento de semillas de marihuana.

“Ya está, ya está en proceso eso”, aseguró el cantante frente a la cámara, quien públicamente contó que él fuma y varias de sus canciones están dedicadas a la marihuana. Además, advirtió que el emprendimiento se va a llamar ‘Semillas La Mafilia y Cumbia 420′.

L-Gante habló de su relación con Tamara Báez y sorprendió con su respuesta

La relación de L-Gante y Tamara Báez es todo un misterio. Luego de que trascendió que el joven había sido filmado junto a una bailarina saliendo de un hotel alojamiento, la mamá de Jamaica hizo polémicos posteos, pero ninguno blanqueó si están juntos o separados.

Para el cumpleaños de un año de la hija de ambos se los vio compartir como familia, pero no más que eso. Por lo que hay muchas dudas sobre si están o no en pareja.

Ante esta situación, le preguntaron por qué nunca se muestra con Tamara y él no dudó en responder. “¿Cómo que no? de vez en cuando me acompaña. Fuimos a los Premios Gardel, a programas de televisión, a veces sí, a veces no, pero tampoco vamos a depender de lo que dicen los demás”, contestó un poco molesto.