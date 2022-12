Integrante de Los Caligaris defendió al “Dibu” de las críticas de un mexicano y lo echaron de la banda

Los Caligaris emitieron un comunicado oficial a través de su perfil de Twitter donde rechazaron la actitud del músico Federico Zapata, ante una crítica de un cronista mexicano en contra de Emiliano “Dibu” Martínez. En el escrito, la agupación, anunció la expulsión del trombonista del grupo.

Todo comenzó cuando Paco Villa criticó a través de redes sociales la actitud de Martínez después de que la selección Argentina venciera a Francia en la final.

El cronista catalogó al arquero como “el competidor más despreciable del orbe”.

El periodista mexicano había salido a criticar al arquero argentino Emiliano Martínez.

Al respecto, Zapata respondió con un tuit un tanto agresivo que generó indignación entre los usuarios, detalla Cadena 3.

“Y ustedes son distintos por su envidia, resentimiento y por tener la c*la rota. Dejen de llorar, prueben con el fútbol americano o el beisbol, los mejores futbolistas que tienen allá se llaman extranjeros, mar*ca”, escribió por medio de su perfil verificado de la red social, identificado como @fedeluiszapata.

La desafortunada respuesta del músico de Los Caligaris a un periodista mexicano.

Inmediatamente el trombonista se apresuró a pedir disculpas a sus fans mexicanos y a todos aquellos a quienes ofendió.

“Disculpas para toda la gente que se sintió ofendida por un comentario desafortunado de mi parte, no era mi intención ponerme en contra de un pueblo que me ha dado tanta alegría y tantas experiencias hermosas, no involucren a la banda porque ellos no me dicen que escribir”, detalló el músico.

Por último, señaló: “Fue un error involucrarme en una conversación en la que no tengo nada que ver, y realmente me expresé mal, no hay bronca ni odio en mi corazón para nadie que no me haya hecho algo malo”.

El comunicado completo de Los Caligaris