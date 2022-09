Harry Styles habría escupido a Chris Pine en el Festival de Venecia: el video que generó revuelo en redes

“No te preocupes, querida” es la última película dirigida por Olivia Wilde y, además de ser noticia por contar una interesente historia en forma de thriller psicológico, otros hechos la pusieron en el foco de la escena. Ésta vez el escándalo surge de una supuesta humillación por parte de Harry Styles a Chris Pine en medio del Festival de Venecia.

Las primeras habladurías surgieron cuando la directora tomó la decisión de cambiar a Shia LaBeouf por Harry Style, su novio. Esto se respaldó con el motivo de que el papel requería energía combativa y seguridad para su pareja de la ficción, Florence Pugh.

Harry Styles, Gemma Chan, Chris Pine y Olivia Wilde posan en la alfombra roja de la 79ª edición del Festival de Cine de Venecia. (AP)

La polémica fue mayor cuando LeBeouf aseguró que la encargada de la cinta tenía problemas con la actriz protagonista. Solo fueron rumores hasta que Florence Pugh alegó que no promocionaría el proyecto audiovisual y solamente daría entrevistas obligatorias.

De esta manera, No te preocupes, querida se sumió en un ambiente lleno de tensión y polémica. Esta vez la noticia sigue el foco de diferencias entre las personalidades que forman parte del elenco.

Durante el Festival de Venecia, Chris Pine ingresó a este sombrío espacio siendo víctima de una supuesta humillación por parte de un compañero. En las redes sociales se viralizó un video donde se ve cómo Harry Styles se acerca a su asiento y parece escupir a Pine que se encuentra sentado a su lado.

El actor de Star Trek se encuentra sentado junto a Olivia Wilde y un asiento vacío donde se ubica Styles. En un momento preciso se entiende que el cantante escupe al actor, por lo que éste baja la vista hacia su regazo.

El debate en la web fue tan intenso que hizo surgir un video con una nueva perspectiva que pone en duda el supuesto ataque. En estas segundas imágenes no se ve que nada salga de la boca del ex One Direction, además Pine levanta los anteojos que había ubicado anteriormente entre sus piernas.