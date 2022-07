Habló Andrés Calamaro luego de que aseguraron que el tema de la China Suárez es un plagio de “Flaca”.

La China Suárez lanzó un nuevo tema “Lo que dicen de mí” y dio qué hablar, no solo por la letra que hace referencia a cómo se sintió ante la crítica de los periodistas y en las redes por el WandaGate, sino también porque la acusaron de plagio.

En Twitter, los nombres de la China y Andrés Calamaro fueron tendencia este viernes, luego de que acusaron a la actriz de “copiarle” al músico. Los usuarios aseguran escuchar una base similar a la canción “Flaca”, uno de los éxitos del cantante.

La curiosidad de muchos usuarios los llevó a comparar el sencillo de la China y el tema de Calamaro, y enseguida aseguraron que se trataba de un plagio.

“La China Suárez está vez no se robó un marido, pero alto afanó a Calamaro”, “Es como si Flaca de Calamaro embarazara a Flores amarillas de Floricienta y este fuera el hijo”, “Letra de SE DICE DE MI + acordes de FLACA DE CALAMARO = Nuevo tema de la China Suarez”, “Flaca de Calamaro versión mi bebito fiu fiu”, fueron algunos de los comentarios en Twitter.

“Los primeros 3 segundos es “Puesto” de babasónicos y después es la misma armonía que “Flaca” de Calamaro”, “Hay que caer bajo para elegir robarle a Calamaro”, “Quiso copiarse de cómo suena flaca de Calamaro o me parece a mí”, “Es idéntica a la base de flaca de Calamaro o estoy delirando”, comentaron al respecto otros usuarios.

Qué dijo Andrés Calamaro sobre el tema de la China Suárez

Andrés Calamaro se esconde en Twitter bajo el seudónimo DJ Marvin Lee y a través de ese perfil, hizo un análisis del tema de la China Suárez y opinó sobre la comparación que hicieron con su canción icónica “Flaca”.

“¡Ni se parecen! Flaca tiene otro groove en la batería, el bajo y la guitarra rítmica”, escribió el músico (que usa el seudónimo DJ Marvin Lee en la red social). Y luego se explayó: “Y varias melodías distintas; muy poca letra, estribillos instrumentales, una coda con un instrumental distinto, empieza la letra con un coro y tiene las estrofas en el medio”.

“Flaca no es una canción pop ni una canción; es un groove muy bien tocado”, expresó luego. “Es un instrumental con voces grabadas”, sintetizó.

“La gracia de Flaca es que la letra no importa, es una ilustración; la letra la tienen los bronces, el ritmo y las alteraciones de la coda”, definió más tarde el músico. “Es un statement musical donde la interpretación y la grabación importan”, dijo antes de describir a la canción como “A no no song”.