Grabó un video para TikTok en su trabajo y la echaron porque sin querer filtró información confidencial

Michelle tiene 24 años y vive en California, Estados Unidos. En una reunión de trabajo, la joven tuvo una distracción en las redes sociales, según ella de 20 segundos, y fue despedida de su puesto. Trabajaba como líder de producto para una compañía de tecnología del Reino Unido pero cometió un grave error que sus jefes lo consideraron imperdonable, según informó Infobae.

La mujer compartió en su cuenta de TikTok @brokeasshorsegirl, lo que vivió en el año 2022 y cuál fue el motivo que causó tanta indignación en los ejecutivos de su empresa.

Michelle, el 1 de agosto pasado, a las 4.30 am estaba en una reunión de trabajo virtual con sus compañeros de otro país. Todo comenzó cuando la joven se levantó para prepararse un café. Como producto del sueño por el horario, la mujer se olvidó de poner la taza debajo de la cafetera y el café se volcó en toda la cocina. Ella decidió tomar la situación con humor y registró el momento para compartir con sus seguidores.

“Realicé una grabación rápida del café desparramado en todas partes, giré la cara en dirección a la cámara y grité ‘maldita sea’. Puse stop a la filmación y la subí a la red social”, contó. Sin embargo no se dio cuenta de que mientras ella mostraba ingenuamente la secuencia del café, la reunión seguía su curso y estaba apareciendo el audio en el video.

“No utilicé mi gran cerebro para pensar en el hecho de que, gracias al sonido del vídeo, se puede escuchar a mi jefe de producto hablando... Porque yo estaba en una en mi reunión semanal de equipo”, explicó.

La joven explicó que era un momento de la reunión en la que no necesitaba estar presente, por eso se tomó ese tiempo para armar el video que sería una grave falta en su trayectoria laboral dentro de la empresa.

“Mis compañeros mantenían una charla que no tenía absolutamente nada que ver conmigo. Así que me fui, grabé el clip de 20 segundos y lo compartí. Cuando subí el vídeo, no me di cuenta que de fondo se escuchaba la reunión de trabajo. Y no pensé en ello hasta el día siguiente”, confesó.

Al día siguiente, la joven recibió una llamada del área de Recursos Humanos para decirle que alguien de la empresa había visto su vídeo. “Me anunciaron: ‘Hey, alguien nos envió este clip y te vamos a despedir de la empresa inmediatamente por ‘negligencia grave’”, contó Michelle.

“Me despidieron de mi empleo IT remoto, con un sueldo anual de seis cifras, porque publiqué un clip de TikTok en internet”, escribió la joven en su cuenta. Inmediatamente borró el problemático video de su cuenta y después subió otro explicando lo que sucedió donde se la ve calmada a pesar de la situación que había vivido.

Desde la empresa le explicaron que se consideraba una falta grave grabar a sus compañeros para un video personal en horario de trabajo, además de haber publicado una conversación “confidencial” sin consentimiento y por haber “quebrantado la confianza” que la empresa había depositado en ella. Estos fueron motivos suficientes para que la joven deba abandonar su puesto laboral inmediatamente.

“Mis colegas no estaban hablando de nada súper confidencial. Sinceramente, apenas se los oye de fondo, pero desgraciadamente consideraron que era una razón válida para despedirme y me echaron. No me queda más remedio que aceptarlo, la cagué. Se trató de un descuido, lo acepto al cien por cien. Me echaron, no puedo hacer nada”, fue la defensa de Michelle luego de su error.

La joven rápidamente borró el video de su cuenta. “Lloré durante unos cinco minutos, creo. En definitiva, me sorprendió mucho que algo tan minúsculo los llevara a despedir a alguien que acababa de recibir un aumento de sueldo un par de semanas atrás”, concluyó.