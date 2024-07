Gastón Edul reveló el origen de la cábala que se volvió viral: “Lo más lindo es que el futbolero me entiende”

Argentina ganó la Copa América 2024 y uno de los protagonistas no fue precisamente un jugador o el DT Lionel Scaloni, sino el periodista Gastón Edul, quien se hizo viral por la reiteración de una portentosa cábala durante la transmisión del encuentro.

En medio del encuentro entre el combinado nacional y Colombia a través del canal TyC Sports, varios televidentes fueron notando algo mientras transcurría el encuentro, cuando el relator Hernán Feler y el periodista en el campo de juego, Gastón Edul, se referían una y otra vez a una misma situación cada vez que los colombianos tenían una pelota detenida.

Ambos comunicadores decidieron en medio del encuentro usarlo a modo de “cábala” o para “mufar” al rival. Al principio todos los que siguieron el partido por TyC se enojaron por lo repetitivo, hasta que los más avispados entendieron de qué se trataba.

Fue precisamente Edul quien, en su visita el canal de stream Olga, brindó detalles sobre esta arriesgada maniobra: “Nunca se decidió, no hay manera de que eso esté programado. Primero me lo preguntó bien, a la segunda me di cuenta al instante”, relató Gastón ante la atenta mirada de Nati Jota, Eial Moldavsky y Homero Pettinato, conductores de Sería Increíble.

“Todo surgió porque hubo periodistas colombianos que hablaron toda la semana de la altura de los jugadores de la Selección Argentina. Cuando me di cuenta, le di para adelante, pero cometí un error y es que a los 30 minutos entré a redes sociales y apagué el celular”, confesó Edul.

Luego, el propio periodista admitió que su jugada tuvo sus riesgos pero que lo hizo por un bien mayor: “Cada córner sufrí, pero lo más lindo es que el futbolero me entiende”

Por su parte, Moldavsky acotó: “Yo como cabulero pensaba que esto está bien hasta que deja de estar bien, porque si una va adentro al primero que te van a señalar es a vos”.

A lo que el periodista de TyC Sports cerró: “Es un arma de doble filo. Hubo un tiro libre de James y Hernán no me llegó a preguntar, y me escribió un jugador que pertenece a la Selección pero que no fue a la Copa América que me escribió y me dijo: ‘Dale boludo que no lo dijiste’”.