Fuerte golpe de Florencia Peña en pleno programa: “Menos mal que hoy me puse bombacha”

Florencia Peña realizaba un monólogo en su programa La Pu*@ Ama, por América y protagonizó un tremendo blooper. Todo era en el marco de lo que llamó un “desfile de la maternidad”. “Quiero decir algo, me voy a poner seria”, anunció la conductora del late night show. “La maternidad será deseada o no será”, agregó quien se convirtió en una referente sobre el feminismo y quien ha marchado a favor del aborto legal.

“Yo deseé ser madre y me la banco”, continuó la mamá de Tomás y Juan, de su relación anterior con el músico Mariano Otero, y Felipe, de su pareja actual con el abogado Ramiro Ponce de León. De inmediato, hizo un chiste en referencia a sus hijos: “Aunque los tres nenes me hayan salido pelotudos”, ante lo cual todos los presentes en el estudio, incluso ella, estallaron de risa.

Foto: captura pantalla

Luego de eso, la actriz dio comienzo al desfile de la maternidad. Con un vestido azul de lentejuelas que combinaba con sus zapatos y también con los aros que usó de accesorio, la actriz empezó a bailar y a hacer distintos pasos. “Acá adentro tuve tres pibes”, aseguró mientras se tocaba la panza. Previamente se había acomodado el atuendo para que no se le escapara nada cuando se movía al ritmo de la música. “Y acá adentro...”, atinó a decir Flor Peña al mismo tiempo que se señaló la cola.

De inmediato, y entre risas, negó ante la cámara aclarando que no continuaría la frase y caminó para atrás para no darle la espalda a su público. Sin darse cuenta que un paso en falso, o más bien parte de la escenografía, le jugaría una mala pasada y se trastabillaría en vivo.

Flor Peña y su caída en pleno programa. Captura video.

Así, entre risas, y siempre fiel a su característico estilo del humor, lo primero que dijo Florencia Peña, todavía sentada en el piso del estudio fue en alusión a su ropa interior, agradeciendo que no se le haya visto nada en cámara. “Menos mal que hoy me puse bombacha”, dijo dos veces y agregó una tercera: “De pedo me puse bombacha”, según Teleshow.

El mensaje erróneo de WhatsApp de Florencia Peña con la pediatra de su hijo

Semanas atrás, Flor Peña contó en su programa que cometió un error desde su WhatsApp al enviarle a la pediatra de su hijo una foto equivocada en lugar del carnet de la obra social que la profesional le había solicitado. “Me estaban haciendo las uñas, me estaban hablando, estaba con la rutina del programa, en el quilombo le mando una foto del culo de uno que se iba a comer una amiga mía”, explicó entre risas Flor, que reenvió la imagen desde un grupo que tiene con sus amigas.

En aquel entonces, mientras relataba el episodio, mostraron en pantalla la captura del chat con la pediatra y la imagen del hombre en cuestión: estaba de espaldas a la cámara y tocando la guitara en ropa interior. “Bueno, María del Carmen, tampoco te quejes”, bromeó la conductora que reconoció no saber el verdadero nombre de la médica que atiende a su hijo a quien minutos antes había llamado al aire como María Ester.

“Lo que pasa es que no tengo tanta confianza”, agregó, buscando encontrar la forma de solucionar la situación con la profesional. “¡No veo!”, volvió a decir sobre su problema de vista. Y siguió detallando el tipo de contenido que se envían en en el chat de sus amigas: “Desde radiografías de próstatas de maridos que ya no están, fotos de cualquier cosa, de chongos, fotos de minas que se comieron los chongos con los que ya no estamos pero que nos queremos morir. De todo. Y en este chat se me filtra este culo que acabo de ver, que tampoco está tan mal, y se lo mando a la pediatra”.

Y concluyó recordando el mensaje que le envió a la pediatra luego de haber notado que le envió una foto equivocada: “Le digo a María Ester, o María del Carmen, porque no sé cómo se llama: ‘doctora, si todavía no vio el culo, bueno... disfrútelo’”.