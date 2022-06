Floppy Tesouro salió del mar en cámara lenta y sus fans quedaron enamorados

Floppy Tesouro se tomó unas vacaciones de la vorágine argentina y se fue a Miami con una amiga para disfrutar de las playas paradisíacas. Como siempre que puede, la modelo compartió su look para sus followers, y ellos quedaron sin palabras al ver las sensuales curvas de Tesouro.

La ex Gran Hermano es una de las influencers más requeridas del país y una de las famosas con mejor cuerpo del mundo del espectáculo. Cada vez que publica una nueva foto, deleita a sus seguidores mostrando su impresionante figura.

En los últimos días, Floppy enseñó que se fue de vacaciones a Miami con una amiga personal. Desde allí, publicó varias fotos y videos disfrutando del calor, la arena y el mar. Y una vez más, compartió algunas postales que dejaron sus curvas en el primer lugar de atención de sus fans.

Floppy enamoró a todos sus fans una vez más

La modelo disfruta de las playas de Miami

Circuló el rumor de un posible romance entre Floppy Tesouro y Tommy Dunster

El año pasado, Floppy Tesouro del empresario Rodrigo Fernández Prieto, y desde ese momento se ha mostrado soltera en redes sociales. Esta semana, la modelo fue vinculada con el actor Tommy Dunster, con quien se habría exhibido cerca en los últimos meses.

En Intrusos, donde hablaron de la separación de la modelo, enseñaron declaraciones del actor. “Estoy solo. Me separé hace unos años y desde que me separé no volví a formar pareja, estoy bien solo, el otro día hablábamos en la radio de ‘poliamor solitario’, y por ahí podría encajar ahí”, dijo Tommy.

Empezó de chico como actor y como modelo. Su vida cambió en Estados Unidos

“La verdad es que no tengo ninguna necesidad de formar una pareja, pero tampoco estoy cerrado: si pinta y me enamoro, genial. Pero, por ahora, no sucedió”, agregó.

En diálogo con Revista Gente, aclaró si estaba cerca de Floopy. “No, nada que ver. La habré visto un par de veces en mi vida, hicimos alguna conducción juntos en el interior del país y siempre tuvimos la mejor onda”, dijo.

Floppy Tesouro enamora desde las playas de Miami con sus bikinis minúsculas

Y finalizó descartando cualquier rumor de una relación amorosa con Tesouro: “Lo que pasó es que me la encontré en un cumple de un amigo, hablamos un rato y a partir de eso, se generó el rumor de que teníamos un romance”.