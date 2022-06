Fuerte denuncia contra una participante de La Voz Argentina: “Encubrió y defendió a mi abusador”

Mientras “La Voz Argentina” (Telefe) salía al aire, una joven se hizo viral en las redes sociales por una denuncia de supuesto abuso y encubrimiento contra una participante y su acompañante, ambos vistos en la televisión.

A través de Twitter, una mujer (@ooodisea) publicó un hilo detallando los presuntos ataques que habría sufrido por parte del amigo de Daiana “Nemo” Carrizo, la bonaerense de 20 años que interpretó “Acaramelao” en “La Voz Argentina” y quedó finalmente seleccionada en el equipo de Mau y Ricky. En la TV, junto a ella se veía a Iván, el joven señalado en el relato.

El hilo de la denuncia contra una cantante y su amigo, ambos vistos en La Voz Argentina (Twitter @ooodisea)

“Shockeante ver a la chica que encubrió y defendió a mi abusador acompañada de mi abusador”, dijo la denunciante en Twitter.

“Fue mi primer novio, dos años en los que se encargó de cag… la cabeza haciéndole daño tanto a mí como a amistades”, añadió sobre el joven, identificado como Iván en la pantalla de Telefe.

También, la mujer detalló: “Le pegaba trompadas a la pared hasta sangrar por ataque de celos, me manipulaba por contacto sexual”.

“Tenía mis nudes en su celular y cuando Nemo (Daiana) las descubrió se las mostró a andá a saber cuánta gente del colegio mientras estuve internada”, destacó la usuaria en Twitter.

“Estuve internada, me obligaba a vestirme más tapada, no podía tener contacto alguno con el sexo masculino porque sino me iba a dejar”, manifestó.

Aunque la joven aclaró: “No hay denuncia penal ni va a haber porque la Justicia no funciona y no quiero involucrar todo esto en un proceso tan denso porque ya suficiente fue transitarlo, solo quiero que se sepa, es mi única intención”.

El hilo de Twitter acumula más de 77 mil me gusta y 10 mil retuits, además de comentarios de repudio contra la joven concursante del talent show y su amigo.

Hasta el momento, la producción de “La Voz Argentina” no se expresó al respecto, al igual que la participante (n3monia en Instagram).