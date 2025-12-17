Fin del mito: ¿los mosquitos son más atraídos por la luz o los aromas?

En noches de verano , reuniones al aire libre o lugares abiertos, los mosquitos son los protagonistas indeseados . A veces no alcanza con insecticidas, humo o con apagar la luz . Por eso, existe la explicación para saber qué los atrae para que sigan incomodando a las personas.

La atracción de estos insectos no responde a una sola causa. De hecho, varios factores se combinan y explican por qué los mosquitos aparecen incluso cuando no los esperamos. Desde el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades , explican las recomendaciones en cada caso.

Uno de los mitos más extendidos es que los mosquitos solo se sienten atraídos por la luz. En realidad, la luz cumple un papel específico, sobre todo en espacios exteriores.

Estas recomendaciones ayudan a disminuir la atracción de los mosquitos, aunque no los eliminan por completo.

La combinación de luz, calor y CO2 explica por qué los mosquitos aparecen tanto de día como de noche.

No buscan la luz como fin en sí mismo, sino señales que los conduzcan hacia una fuente de alimento cercana.

mosquitos bajo la luz WEB

Aromas, perfumes también influyen en la atracción

Además de los estímulos físicos, los aromas juegan un papel clave en la atracción de los mosquitos.

Estos insectos tienen un olfato muy desarrollado y reaccionan a determinadas sustancias presentes en el ambiente.

y reaccionan a determinadas en el ambiente. Los perfumes y fragancias pueden resultar especialmente atractivos. Algunas esencias florales o dulces contienen compuestos que los mosquitos confunden con olores naturales de plantas o néctar.

Por eso, ciertos perfumes incrementan la probabilidad de picaduras cuando se usan al aire libre.

También influyen los aromas del sudor y las hormonas

Cada persona tiene un olor corporal único , determinado por la química de su piel y la actividad de bacterias naturales.

, determinado por la de su piel y la Algunas combinaciones resultan más atractivas para los mosquitos que otras, lo que explica por qué no todos sufren picaduras con la misma intensidad.

Los jabones y champús tampoco son neutrales: estos productos de higiene contienen fragancias artificiales que permanecen en la piel y el cabello. Estos aromas pueden actuar como un imán para los mosquitos, especialmente en ambientes cálidos y húmedos.

mosquitos WEB

Los mosquitos no se sienten atraídos solo por la luz o solo por los aromas. La realidad es que responden a una combinación de luz UV, calor corporal, dióxido de carbono y olores. Conocer las recomendaciones, permite tomar mejores decisiones para reducir su presencia.