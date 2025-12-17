17 de diciembre de 2025 - 22:05

Fin del mito: ¿los mosquitos son más atraídos por la luz o los aromas?

Cuando aparecen al aire libre, surge la misma duda de siempre. La ciencia explica qué es lo que atrae a los mosquitos: la luz o los aromas del cuerpo.

Por Redacción

Estas recomendaciones ayudan a disminuir la atracción de los mosquitos, aunque no los eliminan por completo.

Estas recomendaciones ayudan a disminuir la atracción de los mosquitos, aunque no los eliminan por completo.

El rol de la luz, el calor y el dióxido de carbono

Uno de los mitos más extendidos es que los mosquitos solo se sienten atraídos por la luz. En realidad, la luz cumple un papel específico, sobre todo en espacios exteriores.

  • Los mosquitos responden especialmente a la luz ultravioleta (UV), ya que este tipo de radiación es similar a la que emiten los seres vivos. Para ellos, funciona como una señal que indica la posible presencia de alimento.
  • Además, la luz por sí sola no explica su comportamiento. El calor corporal es otro factor determinante. Los mosquitos poseen sensores térmicos que les permiten detectar diferencias mínimas de temperatura.
  • Por eso, cuando una persona emite calor, se convierte en un objetivo fácil, incluso en ambientes poco iluminados.
  • A esto se suma el dióxido de carbono (CO2). Cada vez que respiramos, liberamos CO2, y los mosquitos pueden detectarlo a varios metros de distancia. Este gas actúa como una guía que los orienta hacia los seres humanos y otros animales.
  • Por eso, cuando una persona se mueve más o respira con mayor intensidad puede resultar más atractiva.

La combinación de luz, calor y CO2 explica por qué los mosquitos aparecen tanto de día como de noche.

No buscan la luz como fin en sí mismo, sino señales que los conduzcan hacia una fuente de alimento cercana.

mosquitos bajo la luz

Aromas, perfumes también influyen en la atracción

Además de los estímulos físicos, los aromas juegan un papel clave en la atracción de los mosquitos.

  • Estos insectos tienen un olfato muy desarrollado y reaccionan a determinadas sustancias presentes en el ambiente.
  • Los perfumes y fragancias pueden resultar especialmente atractivos. Algunas esencias florales o dulces contienen compuestos que los mosquitos confunden con olores naturales de plantas o néctar.

Por eso, ciertos perfumes incrementan la probabilidad de picaduras cuando se usan al aire libre.

También influyen los aromas del sudor y las hormonas

  • Cada persona tiene un olor corporal único, determinado por la química de su piel y la actividad de bacterias naturales.
  • Algunas combinaciones resultan más atractivas para los mosquitos que otras, lo que explica por qué no todos sufren picaduras con la misma intensidad.
  • Los jabones y champús tampoco son neutrales: estos productos de higiene contienen fragancias artificiales que permanecen en la piel y el cabello. Estos aromas pueden actuar como un imán para los mosquitos, especialmente en ambientes cálidos y húmedos.
mosquitos

Los mosquitos no se sienten atraídos solo por la luz o solo por los aromas. La realidad es que responden a una combinación de luz UV, calor corporal, dióxido de carbono y olores. Conocer las recomendaciones, permite tomar mejores decisiones para reducir su presencia.

