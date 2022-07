Fabián Cubero descalificó a Mica Viciconte por las críticas a Nicole: “Somos los padres”

Nicole Neumann está de vacaciones con sus hijas y su pareja Manuel Urcera en San Martín de los Andes. La pareja y las chicas disfrutan de la nieve y el ski. La modelo y el piloto suben hermosas y divertidas postales junto a Siena, Allegra e Indiana, pero un video en particular, indignó a Mica Viciconte.

En las imágenes se puede ver a una de las hijas de Cubero y Neumann caminando por un sector con nieve muy alta y se puede ver cómo le cuesta caminar y cada dos pasos se cae. Del otro lado de la cámara, Nicole se ríe y bromea con la niña.

Tras la difusión de esas imágenes, Mica Viciconte posteó un filoso comentario que, si bien no tiene un destinatario claro, todos los indicios indicaban que era para Nicole.

Mica Viciconte criticó a Nicole Neumann por el video de su hija en la nieve

Tras explotar el tema en las redes sociales, la pareja de Cubero subió otro mensaje con el mismo tono de enojo.

Consultado por Intrusos, Fabián Cubero contó que acababa de salir de la radio y que no había visto la publicación de Viciconte. El periodista le detalla lo que había publicado la ganadora de Masterchef y Cubero sentó posición, visiblemente enojado.

“El video sí lo vi, pero no tengo nada que decir. Somos los padres y ellas están al cuidado de ella, yo no voy a decir nada sobre su accionar. Sinceramente no vi lo que puso Mica”, declaró Cubero y agregó, “yo estoy muy tranquilo, no hago declaraciones de nada. Lo que sale siempre sale por otro lado. No es un tema mío todo esto que está pasando, yo me enfoco en mis cosas. Estuve en la radio hasta recién y no vi nada. Yo el video de mi nena lo vi solo, no me dio miedo, cuando están con la mamá, están con la mamá”.

El ex jugador intentó bajar el tono del enfrentamiento al aclarar que lo que posteó su pareja no tenía destinatario. “El mensaje por lo que veo no está dirigido a nadie. Por lo que veo ustedes están suponiendo, la polémica la ponen ustedes. No voy a entrar en polémicas, no tengo por qué aclarar nada. Si para ustedes es obvio que es para ella, ok, para mí no lo es”.