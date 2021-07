Expulsaron a un hombre que pidió 15 platos de pasta en un tenedor libre

El escándalo viral se produjo en un restaurante de Sao Pablo, Brasil cuando un hombre pagó para consumir como tenedor libre y fue expulsado por el dueño del lugar tras comer 15 platos de diversas pastas. Un vídeo grabado por el hombre se hizo viral en las redes sociales.

Joao Carlos Apolonio es un pintor que hace algunos días se volvió una estrella de las redes sociales tras publicar un video criticando las promesas incumplidas de un local gastronómico. El pintor buscaba donde almorzar y poder saciar el hambre que le produce trabajar durante tantas horas, por lo que optó por un local de pastas en donde el cliente podría comer todo lo que quisiera por 19.90 reales.

“Estaba buscando el lugar más barato para almorzar. Cuando vi este lugar que ofrecía platos de pasta a gusto por 19,90” comentó a los noticieros locales, agregando que no tenia mucha hambre porque en la mañana ya se había alimentado.

“Al principio todo iba bien, me pedí 10 platos y me los trajeron” explicó a la tv. Dentro del menú se encontraban lasañas, ñoquis y fideos frescos por lo que el mozo que lo atendía pensó que el comensal no iba a poder terminar con la comida.

Tras el primer gran pedido, el mozo comentó que si no podía terminar con todo debería pagar una multa de 9.90 reales, ante esto Joao rió y le dijo “puedes estar seguro de que me vas a pagar para que deje de comer”.

Para cumplir con su palabra el pintor terminó sus primeros platos y pidió cinco más: tres ñoquis rellenos y dos fideos. Ante esto, los cocineros decidieron servir los platos más cargados: “Cuando llegaron con uno de estos platos, dije: este venía lleno, ¿eh?”

Cuatro platos de lasaña y cuatro de ñoquis formaron el tercer pedido realizado por el hombre. Fue así como el mozo realizó unos movimientos extraños al personal del local, minutos mas tarde uno de los dueños se acercó a Joao y le pidió que se retirara.

El gerente le comunicó que no lo obligaban a retirarse pero le devolverían su dinero si lo hacía. Totalmente indignado Joao grabó un video explicando la situación y haciendo hincapié en la promesa incumplida por el local: “Estoy haciendo este video para mostrar que esto no se hace, no. Me acaban de echar de un restaurante. El tipo dijo que ya no me van a atender. Así que lo dejo registrado”.

Su publicación se viralizó en TikTok, Facebook e Instagram obteniendo miles de reproducciones. De esta manera la historia llegó a los medios lo que produjo que desde el restaurante dieran un comunicado de prensa intentando minimizar el asunto. “El caso no fue más que una producción de contenido para las redes sociales privadas del cliente” aclararon.

Además añadieron “Reforzamos que en la promoción Rodízio de Massas & Coxinhas Ragazzo, los clientes pueden consumir platos seleccionados del programa sin limitar la cantidad, tal y como establece la normativa oficial disponible en la web de la marca, redes sociales y tiendas físicas”.

Joao junto a sus platos vacíos luego de comer. Gentileza

Nada calmó la indignación que Joao compartió con los usuarios virtuales, por lo que el restaurante se vió ante la situación de invitar nuevamente al famoso comensal para que comiera lo que el quisiera. En esa segunda ocasión se alimentó con 35 platos.