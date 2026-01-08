8 de enero de 2026 - 08:45

En jardín y jardinería, las plantas correctas refrescan ambientes durante olas de calor

En el jardín, la jardinería moderna demuestra que algunas plantas no solo resisten el calor extremo, sino que ayudan a refrescar el ambiente interior y exterior.

Por Ignacio Alvarado

Se trata de la sansevieria, también conocida como lengua de suegra. Esta es una de las plantas más resistentes dentro de la jardinería hogareña y tiene una capacidad notable para sobrevivir al calor extremo sin perder vitalidad, incluso en macetas pequeñas o ambientes cerrados.

En el jardín o en interiores, la sansevieria mantiene sus hojas firmes incluso con temperaturas superiores a los 35 grados. Dentro de la jardinería, se la clasifica como una planta xerófita, es decir, adaptada a la escasez de agua y al estrés térmico.

Sus hojas verticales y carnosas almacenan humedad, lo que le permite atravesar largos períodos de calor sin riego frecuente. Para las plantas de interior, esta característica es clave: no se marchita, no amarillea y sigue creciendo lentamente, aun en condiciones adversas.

Cómo ayuda a mantener fresco el ambiente

Más allá del jardín, esta especie aporta un beneficio poco conocido en jardinería: mejora la sensación térmica del ambiente. Las plantas realizan un proceso llamado transpiración vegetal, liberando vapor de agua que ayuda a bajar la temperatura del aire cercano.

Recién en este punto aparecen las explicaciones de especialistas. Estudios de universidades latinoamericanas y organismos de horticultura urbana indican que plantas de hojas gruesas y verticales, como la sansevieria, contribuyen a regular la humedad ambiental. Investigaciones de la NASA Clean Air Study, complementadas por trabajos del CONICET, destacan su capacidad para absorber contaminantes y mejorar la calidad del aire, lo que potencia la sensación de frescura.

Además, al liberar oxígeno incluso durante la noche, estas plantas ayudan a mantener un ambiente más liviano y respirable en dormitorios y espacios cerrados.

Dónde ubicarla y cuidados básicos

En jardinería, la ubicación correcta marca la diferencia. En el jardín, funciona bien en galerías, patios cubiertos o balcones con sol filtrado. En interiores, las plantas se adaptan tanto a espacios luminosos como a zonas con poca luz natural.

El riego debe ser moderado: una vez cada 10 o 15 días en verano suele ser suficiente. El exceso de agua es el único enemigo real de esta especie. No necesita fertilización frecuente ni poda, lo que la vuelve ideal para quienes buscan soluciones simples.

En un contexto de temperaturas extremas, el jardín ya no es solo decoración. La jardinería demuestra que elegir bien las plantas puede mejorar el confort térmico del hogar de forma natural, económica y sostenible.

