El verdadero significado de llevar un anillo en el dedo pulgar

El anillo en el dedo gordo no es solo un accesorio, simboliza fuerza, voluntad y libertad. Un gesto simple que puede revelar poder, independencia y carácter.

Los anillos han acompañado a la humanidad desde tiempos remotos, cargados de simbolismo y mensajes ocultos. Sin embargo, no todos los dedos transmiten lo mismo. El dedo gordo, por su fuerza y singularidad, ha sido asociado históricamente con el poder, la independencia y la determinación personal.

Un símbolo de poder desde la antigüedad En la Roma y la Grecia clásicas, portar un anillo en el pulgar era un distintivo de autoridad y estatus. Su grosor y fortaleza lo convirtieron en el dedo ideal para representar dominio y jerarquía. No era una simple cuestión estética, los líderes lo usaban como señal de fuerza y respeto. Con el tiempo, algunas culturas también lo vincularon con la riqueza y la influencia social.

Más allá de la historia, la joyería moderna lo interpreta como un reflejo de la voluntad y la capacidad de tomar decisiones. Según la filosofía china, el pulgar izquierdo se asocia con el ying, que representa asertividad, mientras que el derecho simboliza el yang, ligado a la flexibilidad. Colocar un anillo allí es una forma de comunicar al mundo independencia y control sobre el propio destino.

Anillo Anillo en dedo pulgar. Fuente: Canva Un gesto de amistad y libertad En países anglosajones, el pulgar tiene además un matiz social, su vínculo con el gesto de “pulgar arriba” lo ha convertido en un símbolo de amistad y aprobación. Al mismo tiempo, en la actualidad se lo asocia con la libertad, el deseo de destacar y la autoafirmación. Por ser un dedo poco común para lucir joyas, quien lleva un anillo allí suele proyectar personalidad fuerte, seguridad y estilo propio.