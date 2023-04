El Tucu López quiso aclarar la ruptura con Sabrina Rojas y ella desmintió todo

Tras casi dos años de relación de puro amor, el Tucu López y Sabrina Rojas dijeron adiós y rompieron su vínculo. Algunos detalles se dieron a conocer este martes cuando ambas celebridades hablaron en televisión y quisieron aclarar las causas del rompimiento.

Sabrina Rojas y el Tucu López

A través del Canal América TV, precisamente en el programa de Intrusos, López quiso ser el primero en romper el silencio y desmintió las versiones sobre una tercera en discordia y affaire con mujeres. Para comenzar, aseguró estar triste y en un momento en el que intenta “procesar todo”.

A su vez, aseguró que no pasó nada puntual y que “Se trata de una crisis como tiene cualquier pareja. A veces las parejas tienen desencuentros, decidimos que lo mejor era tomar distancia y acomodar las cosas”, aseguró la celebridad tucumana.

Sabrina Rojas y Tucu López

En cuanto al supuesto affaire, él agregó: “Quizás uno no toma dimensión de la fama. Yo estaba charlando en un boliche como puede estar cualquiera de ustedes. No hubo infidelidad, estamos separados y es algo reciente. No hay terceros en discordia”.

La respuesta de Sabrina Rojas al Tucu López

Como era de esperarse, Sabrina estuvo atenta a cada una de las palabras que su ex pareja dijo en televisión y quiso dejar en claro su versión de los hechos. Para esto, la modelo le envió un mensaje a Karina Iavícoli y aseguró que lo ocurrido dentro del boliche fue la razón principal que llevó a la ruptura de la pareja.

A través de un mensaje, aseguro: “Me separé ese lunes después de ese rumor porque, a mis 42 años, no me banco ni el rumor”. Luego enfatizó en que: “No tengo que dibujar nada, me separé desde el lunes a la mañana, hasta ahí estaba todo bien”.

Sabrina Rojas y su familia en Epcot

Para intentar salvarse el pellejo como también su relación amorosa, el Tucu López dio su últimas palabras y dejó la puerta abierta para una posible reconciliación. Para concluir dijo: “Hablé con una chica pero no pasó nada. Está bien lo que dice Sabri. Yo estoy totalmente enamorado de ella, creo que se puede revertir esta crisis”