El Tucu López contó que no se bañó en 15 días y Sabrina Rojas no pudo ocultar su cara de asco

El Tucu López y Sabrina Rojas son de las parejas del momento. Su romance sorprendió al mundo de la farándula luego de que ambos dejaron de ocultarse para poder vivir su amor a pleno, incluso conducen juntos un programa en América TV y se muestran muy compinches.

Pero el enamoramiento tiene su momento de decepción, y Sabrina lo tuvo en vivo. La actriz no pudo ocultar su vergüenza al escuchar al Tucu contar que una vez pasó 15 días sin bañarse para hacerse el “hippie”.

“Estuve 15 días sin bañarme. Yo sé que no está bueno contar esto en la tele”, automáticamente Sabrina se alejó de su novio y hasta puso cara de asco y sorpresa.

“¿Quince días?”, dijo Sabrina sorprendida y hasta desilusionada al escuchar a su pareja y le pidió que de explicaciones al respecto, casi sin poder creerlo.

“Ni un baño polaco, ni una lluvia, ni una toallita de bebé. Nada”, agregó el Tucu al explicar que realmente estuvo 15 días sin higienizarse.

“Me hice el hippie y me fui a dedo a viajar por el norte. Y dije ‘un hippie con todas las letras no se baña”, relató sobre las ideas que lo llevaron a no bañarse.

Flor Otero, que también está en el programa, le aclaró que ese es un prejuicio muy grande, el de decir que “los hippies” no se bañan. Por lo que él aclaró que ahora está de acuerdo con eso.

El Tucu López y Sabrina Rojas están comprometidos

El Tucu López y Sabrina Rojas dieron un paso más en su relación y se comprometieron. A ambos se los ve muy enamorados y felices de compartir su relación con los hijos de Sabrina y Luciano Castro, quienes parecer tener una excelente relación con el novio de su madre. Esto facilitó aún más las cosas y podría haber próximamente casamiento.

Sabrina Rojas y el Tucu López estarían comprometidos.

Si bien ninguno mostró nada referido a este tema, en una nota reciente Sabrina confirmó que están comprometidos. Pero la boda ocurrirá una vez que Sabrina y Luciano Castro terminen con los trámites de divorcio.