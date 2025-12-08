8 de diciembre de 2025 - 10:20

El truco para ajustar una puerta que roza el piso sin cambiar bisagras ni usar herramientas caras

Un truco práctico que cualquier persona puede aplicar en su hogar para reparar una puerta sin herramientas costosas ni conocimientos técnicos.

Un truco de hogar permite ajustar una puerta sin herramientas complicadas.

Un truco de hogar permite ajustar una puerta sin herramientas complicadas.

Foto:

Por Ignacio Alvarado

Cuando una puerta empieza a rozar el piso, muchos creen que la única solución es sacar las bisagras, lijar madera o comprar herramientas costosas. Sin embargo, existe un truco casero, económico y fácil de aplicar en cualquier hogar, ideal para resolver este problema sin desmontar nada.

Leé además

Este método es un camino accesible para extender la vida de un elemento esencial en la cocina como lo son los repasadores.

Los repasadores opacos y llenos de grasa de la cocina, no los tires: un solo ingrediente elimina las bacterias

Por Redacción
El techo de la alacena es una de las zonas más olvidadas de la cocina. Pero con este truco podrás olvidar de limpiar para siempre.

Es clave en cualquier cocina y pocos lo limpian: el truco de limpieza para devolverle su brillo

Por Redacción

El desgaste natural, la humedad o el peso de la propia estructura pueden modificar la caída de la puerta y provocar ese ruido molesto al abrir o cerrar. Antes de llamar a un especialista, conviene probar este truco que en pocos minutos deja la superficie alineada nuevamente y evita daños mayores en el piso.

image
Un truco de hogar permite ajustar una puerta sin herramientas complicadas.

Un truco de hogar permite ajustar una puerta sin herramientas complicadas.

El método, recomendado por carpinteros tradicionales, requiere solo un objeto común que cualquier persona tiene en su hogar: una simple hoja de lija fina. Pero no se utiliza de la manera habitual. El secreto está en aplicarla desde abajo, sin remover la puerta ni tocar las bisagras, logrando un desgaste controlado.

Cómo aplicar el truco en minutos

Para comenzar, colocá una hoja de lija bajo la parte donde la puerta roza el piso. Con la puerta cerrada casi por completo, movela suavemente hacia adelante y hacia atrás para que la lija desgaste apenas los milímetros que están generando el roce. Este proceso es totalmente seguro y no daña la superficie, ya que se trabaja con movimientos suaves.

El consejo clave es no apurarse: hacelo en varios pases cortos, revisando cada vez si el problema disminuye. En menos de cinco minutos notarás que la puerta se desliza con mucha más facilidad.

image
Un truco de hogar permite ajustar una puerta sin herramientas complicadas.

Un truco de hogar permite ajustar una puerta sin herramientas complicadas.

Otro beneficio es que este truco permite evitar intervenciones más invasivas, como ajustar las bisagras, cepillar madera o comprar herramientas caras. Es una solución ideal para quienes viven en departamentos pequeños o desean resolver el inconveniente por cuenta propia.

Además, funciona tanto en puertas de madera maciza como en las más livianas de MDF. Si el roce es leve, este método casero suele ser suficiente para devolverle movilidad y evitar futuros daños en el piso.

En síntesis, este truco es rápido, económico y perfecto para cualquier hogar: un pequeño paso que mejora el funcionamiento de la puerta sin gastar dinero ni llamar a un profesional. ¿Lo mejor? Funciona incluso para quienes nunca hicieron mantenimiento doméstico.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Un truco de reciclaje convierte latas comunes en objetos útiles para el hogar.

De lata vieja a objeto premium: cómo reusar las latas de duraznos de 3 formas

Por Ignacio Alvarado
Este truco es económico, fácil de implementar y puede retirarse cuando las plantas estén firmes.

¿Qué significa clavar tenedores entre las plantas del jardín?

Por Redacción
El reciclaje convierte latas comunes en organizadores ideales para cualquier hogar moderno.

No las tires: las latas de cerveza se transforman en organizadores premium con un truco fácil

Por Ignacio Alvarado
Esta fórmula económica permite reforzar el exterior de forma rápida y con un resultado duradero.

No la tires: la taza de cerámica rota se repara con una fórmula eficaz y dura de por vida

Por Redacción