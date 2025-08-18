18 de agosto de 2025 - 18:00

El signo más envidioso del zodíaco: no soporta verte mejor que él

Según la astrología, entre los signos del zodíaco hay uno que sobresale por su envidia, y el horóscopo advierte sus efectos.

Cuál de los signos del zodíaco es el más envidioso de todos.

Por Andrés Aguilera

Este signo, según la astrología, tiene una fuerte necesidad de reconocimiento. Entre los signos del zodíaco, es de los que más se obsesionan con destacar y ser valorados. El horóscopo advierte que cuando perciben que otro logra lo que desean, se activa su costado más competitivo y, en consecuencia, aparece la envidia.

image

No se trata de un sentimiento pasajero. La astrología indica que este signo puede llegar a guardar rencor por mucho tiempo. Dentro de los signos del zodíaco, es de los que más les cuesta alegrarse genuinamente por el éxito ajeno. El horóscopo aclara que, aunque intenta disimularlo, su mirada lo delata.

Este rasgo envidioso también se refleja en sus relaciones personales. La astrología sostiene que su inseguridad lo hace sensible a cualquier comparación. Entre los signos del zodíaco, es el que más sufre cuando alguien cercano logra un objetivo antes que él. El horóscopo insiste en que esa actitud puede deteriorar amistades y vínculos afectivos si no aprende a manejarla.

image

El signo que no soporta quedar atrás

Escorpio es señalado por la astrología como el más envidioso de los signos del zodíaco. Su intensidad emocional lo lleva a sentir profundamente, tanto lo bueno como lo malo. El horóscopo explica que su necesidad de control y poder lo hace vulnerable a la envidia, especialmente cuando siente que otro avanza más rápido que él.

image

A pesar de este defecto, Escorpio también puede transformar esa envidia en motivación. La astrología afirma que, cuando logra canalizarla, se convierte en un motor para alcanzar metas. Entre los signos del zodíaco, es el que más crece a partir de la competencia. El horóscopo concluye que, aunque su envidia puede ser peligrosa, también es parte de la fuerza que lo impulsa.

