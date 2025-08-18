18 de agosto de 2025 - 15:00

La alegría de vivir se disparará en la vida de 3 signos del zodíaco a partir de esta semana

Astrología. La energía positiva se adueñará de tres signos del zodíaco. Nuevos proyectos, amores compatibles y golpes de suerte marcarán sus días.

Por Andrés Aguilera

En los próximos días, tres signos en particular experimentarán un notable incremento en su alegría de vivir, lo que se reflejará tanto en lo personal como en lo profesional.

Aries: liderazgo, amor y nuevas soluciones

Los nacidos bajo el signo de Aries seguirán atravesando una etapa brillante. La semana los encontrará con un ánimo renovado y la capacidad de liderar proyectos que parecían estancados.

La alegría de vivir se sentirá en cada paso, porque llegarán soluciones concretas a problemas recientes que les habían quitado el sueño.

Además, se activa con fuerza la compatibilidad en el amor: la energía favorece a quienes están en pareja, consolidando vínculos, mientras que los solteros podrían conocer a alguien especial con quien compartir planes a futuro.

La confianza será clave para aprovechar este impulso y no dejar escapar las oportunidades que aparecen.

Tauro: reinvención personal y amor en camino

Para Tauro, esta semana trae un aire fresco cargado de optimismo. La alegría de vivir se expresará en la necesidad de reinventarse, de buscar un propósito distinto y de mostrarse al mundo con mayor seguridad.

Será un período en el que las personas nacidas bajo este signo se harán notar en lo laboral, académico o incluso en lo social.

Los taurinos sentirán que es momento de detener el ritmo acelerado y concentrarse en lo que realmente importa.

En lo sentimental, se abre la posibilidad de un encuentro con alguien totalmente compatible, alguien que les devuelva entusiasmo y ganas de proyectar en pareja.

Géminis: trabajo, suerte y amor dentro de los signos del zodíaco

Quienes pertenecen a Géminis vivirán una semana cargada de actividades y compromisos, pero lejos de agotarlos, esto les traerá satisfacción y optimismo.

El movimiento constante se verá acompañado por un avance importante en el plano laboral, donde los esfuerzos darán resultados visibles.

La alegría de vivir llegará también por un golpe de suerte inesperado relacionado con el dinero: puede tratarse de una oportunidad de inversión, un ingreso extra o un premio inesperado.

Además, el amor comienza a tomar forma. Los geminianos deberán prestar atención, porque el amor verdadero está mucho más cerca de lo que imaginan.

