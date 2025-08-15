La chispa del romance renacerá para 3 signos del zodíaco a partir del lunes 18 de agosto

Del lunes 18 al domingo 24 de agosto de 2025, el clima astral traerá un impulso especial para el amor y las conexiones emocionales en tres signos del zodíaco. Este período será ideal para reencuentros, gestos afectivos y nuevas oportunidades románticas, según el horóscopo semanal.
Tauro: comprensión y unión renovada
Para Tauro, esta semana estará marcada por una mayor armonía en la pareja y en las relaciones afectivas.
Los vínculos sentimentales tendrán un clima de diálogo fluido y gestos de ternura que fortalecen la confianza.
Aquellos que estén solteros podrían reencontrarse con alguien que despierta emociones dormidas, mientras que quienes ya estén en pareja sentirán que la conexión se profundiza.
Libra: reencuentros y apertura emocional
Libra vivirá días de gran sensibilidad y creatividad, lo que atraerá situaciones cargadas de encanto y romanticismo.
La posibilidad de un encuentro con alguien del pasado traerá recuerdos y la chance de reescribir historias.
Los solteros tendrán oportunidades de conocer personas afines, y los que ya tienen pareja podrán abrir su corazón para resolver viejas diferencias y dejar espacio a nuevos capítulos amorosos.
Escorpio: renovación sentimental, en los signos del zodíaco
En el caso de Escorpio, esta semana marcará un cierre de ciclos emocionales que permitirá abrirse a experiencias nuevas.
Dejar atrás resentimientos será la clave para encender nuevamente la chispa del deseo y la pasión.
Las conexiones que se den en estos días tendrán un aire renovador, ya sea con alguien nuevo o con una relación que se transforme para mejor.