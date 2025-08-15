La chispa del romance renacerá para 3 signos del zodíaco a partir del lunes 18 de agosto

Del lunes 18 al domingo 24 de agosto de 2025 , el clima astral traerá un impulso especial para el amor y las conexiones emocionales en tres signos del zodíaco . Este período será ideal para reencuentros, gestos afectivos y nuevas oportunidades románticas, según el horóscopo semanal.

Algo inesperado llegará a la vida de estos 3 signos del zodíaco esta segunda quincena de agosto

Abuelas increíbles: los 5 signos del zodíaco que son las mejores

Para Tauro, esta semana estará marcada por una mayor armonía en la pareja y en las relaciones afectivas.

Los vínculos sentimentales tendrán un clima de diálogo fluido y gestos de ternura que fortalecen la confianza.

Aquellos que estén solteros podrían reencontrarse con alguien que despierta emociones dormidas , mientras que quienes ya estén en pareja sentirán que la conexión se profundiza.

Libra vivirá días de gran sensibilidad y creatividad , lo que atraerá situaciones cargadas de encanto y romanticismo.

La posibilidad de un encuentro con alguien del pasado traerá recuerdos y la chance de reescribir historias.

Los solteros tendrán oportunidades de conocer personas afines, y los que ya tienen pareja podrán abrir su corazón para resolver viejas diferencias y dejar espacio a nuevos capítulos amorosos.

image

Escorpio: renovación sentimental, en los signos del zodíaco

En el caso de Escorpio, esta semana marcará un cierre de ciclos emocionales que permitirá abrirse a experiencias nuevas.

Dejar atrás resentimientos será la clave para encender nuevamente la chispa del deseo y la pasión.

Las conexiones que se den en estos días tendrán un aire renovador, ya sea con alguien nuevo o con una relación que se transforme para mejor.