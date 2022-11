El look de Juliana para el Debate de Gran Hermano, lo más comentado en las redes: “Una diosa”

Juliana es la última eliminada de Gran Hermano y, como todos los lunes, la joven se enfrentó al panel del debate y a Santiago del Moro tras su salida de la casa más famosa del país. Para la ocasión, la exjugadora optó por un look de brillos, que fue lo más comentado en las redes sociales.

La exparticipante oriunda de Venado Tuerto cumplió años este 28 de noviembre y los primeros minutos de su cumpleaños lo vivió en el piso de Telefe tras su salida de la casa y lo terminó en el mismo lugar, ya que le tocaba ir al debate.

Para la ocasión, Juliana vistió un vestido verde brillante con escote y una abertura a la altura del abdómen, con el que resaltó su increíble figura. Además, al outfit le sumó unas bucaneras negras y en el pelo se puso unos brillos, la última tendencia, que le dieron el toque.

Durante el programa, la joven de 32 años habló de su paso por la casa, donde estuvo poco más de un mes y quien protagonizó un fogoso romance con Maxi, el cordobés de quien se enamoró desde el primer día.

Juliana sorprendió con su look en las redes.

Además, fue protagonistas de peleas con Romina y La Tora, lo que la llevaron a ser de las menos queridas adentro y afuera de la casa.

Sin embargo, muchos televidentes cambiaron su forma de ver a Juliana al escucharla hablar en el programa, ya que fue de las más autocríticas y no se excusó, sino que enfrentó cada uno de los planteos que le hicieron los analistas.

Juliana de Gran Hermano, súper halagada en Twitter por su personalidad y belleza

Tras haber sido eliminada de la casa de Gran Hermano, Juliana fue tendencia en Twitter por diferentes temas, pero lo más comentado fue el look de la exparticipante. Los usuarios halagaron a la novia de Maxi, el cordobés, y hasta pidieron que sea quien ingrese en el repechaje.

“Juliana se convirtió en mi participante favorita, un error que esta diosa esté afuera y la portera siga, pero el repechaje ya es tuyo reina, desde ahora soy tinista”, “En la casa no me gustaba mucho, pero me sorprendió en esta entrevista. Mañana en #LAM la va a petar. Ojalá entre en el repechaje y juegue mucho mejor. Encima, es una diosa”, fueron algunos de los comentarios.

“De todos los que se fueron Juliana es la única que no se siente ni intimidada ni incomoda con el programa, además de que está diosisima!”, “Tiene que volver es una reina”, “Me encanta el TEMPLE que tiene juliana nono se fue hecha una diosa literalmente y no se achica ni en pedo con nada de lo que le dicen”, comentaron otros seguidores del programa.

La belleza de Juliana de Gran Hermano, lo más comentado en Twitter.

