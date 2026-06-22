El hormigón ya no se usa en el patio de casa: la tendencia de los años 60 regresa por estética y ahorro

El patio de casa cubierto de hormigón está perdiendo protagonismo frente a una alternativa económica inspirada en los años 60, dónde ofrece estética natural.

Las opciones ofrecen un mejor equilibrio entre estética y funcionalidad en el patio de casa.

Durante décadas, cubrir el patio con hormigón fue una de las soluciones más elegidas por su resistencia y por el poco mantenimiento que requería. Sin embargo, las nuevas tendencias en paisajismo están recuperando un diseño que parecía haber quedado en el pasado y que hoy vuelve con fuerza en casas de distintos estilos.

Para la fundación CMHA, el regreso de los senderos de piedra natural, la grava, los guijarros y los pavimentos permeables no responde solo a una cuestión estética. También busca mejorar el comportamiento del terreno frente a la lluvia, favorecer la infiltración del agua y crear espacios exteriores más frescos y agradables para disfrutar durante todo el año.

reemplazo de hormigón Es una alternativa que combina diseño, funcionalidad y menor impacto. WEB Cómo es la tendencia inspirada en los años 60 que vuelve a transformar los patios Uno de los diseños que reaparece con mayor frecuencia es el llamado pavimento irregular , una técnica muy utilizada décadas atrás que consiste en colocar piedras naturales de diferentes tamaños dejando pequeñas separaciones entre ellas.

, una técnica muy utilizada décadas atrás que consiste en de diferentes tamaños dejando pequeñas Esos espacios permiten que el agua de lluvia se filtre hacia el suelo en lugar de escurrirse rápidamente hacia desagües o calles. Además, el resultado visual aporta un aspecto más natural que se integra fácilmente con jardines, canteros y áreas verdes. Hoy este tipo de pavimento puede verse en senderos, accesos laterales, sectores de descanso e incluso alrededor de galerías y pérgolas. La combinación con plantas resistentes, césped o cubresuelos ayuda a crear un ambiente más cálido y menos rígido que el generado por grandes superficies de cemento.

reemplazo de hormigón Estos diseños pueden reducir algunos costos de mantenimiento relacionados con problemas de drenaje o acumulación de agua. WEB Por qué el hormigón perdió protagonismo en muchas reformas El hormigón continúa siendo un material muy importante en garajes, rampas y sectores que soportan vehículos o cargas pesadas. Sin embargo, en el resto del patio cada vez más propietarios optan por soluciones que permitan conservar parte del suelo permeable.

Las superficies totalmente impermeables favorecen la formación de charcos cuando las lluvias son intensas y también almacenan gran cantidad de calor durante el día, liberándolo lentamente por la noche. Como consecuencia, los espacios exteriores pueden resultar menos confortables durante el verano.

Las piedras naturales y los pavimentos permeables ayudan a disminuir ese efecto térmico y favorecen una mejor integración con el entorno. Además, ofrecen una amplia variedad de colores, formas y texturas que permiten adaptarse tanto a viviendas modernas como a construcciones de estilo clásico. reemplazo de hormigón WEB La vuelta de estos materiales demuestra que muchas ideas del pasado pueden adaptarse perfectamente a las necesidades actuales. Más que eliminar completamente el hormigón, la tendencia propone utilizar cada material donde realmente resulta más conveniente.