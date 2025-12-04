4 de diciembre de 2025 - 09:01

El árbol que recomiendan plantar en diciembre: da sombra rápido y casi no necesita cuidados

Este árbol recomendado por la jardinería transforma cualquier jardín con sus plantas resistentes y crecimiento, ideal para quienes quieren sombra sin esfuerzo.

El árbol ideal para tu jardín impulsa la jardinería y mejora tus plantas.

Foto:

Por Ignacio Alvarado

Diciembre es un mes estratégico: la tierra alcanza la temperatura justa, las lluvias son suficientes y el árbol empieza a desarrollarse sin frenos. Este comportamiento está documentado en estudios del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que analizó especies urbanas capaces de prosperar incluso en zonas con estrés hídrico.

image
El árbol ideal para tu jardín impulsa la jardinería y mejora tus plantas.

Pero el nombre del protagonista no aparece hasta que los especialistas entran en juego. Recién ahí, cuando los jardineros profesionales explican por qué una especie se volvió tan codiciada, la elección queda clara.

El Fresno Americano: rápido, resistente y perfecto para sombra

Cuando los expertos en jardinería y plantas hablan del árbol más eficiente para plantar en diciembre, el Fresno Americano (Fraxinus pennsylvanica) encabeza la lista. Es una especie que crece a un ritmo acelerado: puede alcanzar más de un metro y medio por año en condiciones favorables, generando sombra real en apenas dos veranos.

Uno de los motivos de su popularidad es su bajo mantenimiento. Según informes de la Facultad de Agronomía de la UBA, el fresno tolera suelos arcillosos, vientos fuertes, sequías temporales y variaciones térmicas sin perder vigor. Esto lo convierte en una opción ideal para jardines urbanos, patios amplios e incluso veredas donde otras especies más delicadas fracasan.

image
El árbol ideal para tu jardín impulsa la jardinería y mejora tus plantas.

Además, su copa redondeada y densa filtra la luz sin bloquearla por completo, creando ese equilibrio perfecto entre sombra y luminosidad que muchos vecinos buscan para mejorar la temperatura de sus espacios exteriores.

Cuidados esenciales para tu Fresco Americano

Aunque el fresno casi no exige atención, hay detalles que potencian su crecimiento. Los expertos en jardín y jardinería coinciden en tres puntos:

  • Riego inicial: durante las primeras dos semanas conviene regarlo cada dos días para que desarrolle raíces profundas.

  • Espacio: necesita entre tres y cinco metros libres alrededor. Su copa lo agradecerá.

  • Poda mínima: solo retirar ramas bajas o dañadas. El fresno no tolera podas agresivas.

Investigaciones del INTA sostienen que los árboles plantados en diciembre y cuidados con este sistema desarrollan estructuras más resistentes y viven entre 40 y 70 años.

