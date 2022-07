El amoroso gesto de Barby Silenzi con la mamá de El Noba

La hija de Barby Silenzi y Francisco Delgado cumplió 7 años y la fiesta fue increíble. Al mejor estilo cumple de 15, Elena vistió un adorable vestido rosado y el salón estaba ambientado con sillones blancos y luces negras. Al final del salón, el pelotero y la mesa dulce. La temática de la fiesta fue “Encanto”, la película de Disney.

La encargada de hacer la torta fue Vanesa Aranda, la mamá de El Noba, el artista de cumbia 420, que falleció el pasado 3 de junio tras permanecer 10 días en terapia intensiva por un grave accidente en su moto. Vanesa tiene un emprendimiento de tortas que se llama Vane Cakes y en su cuenta de Instagram muestra sus creaciones. Para el cumpleaños de su hija, la torta de Elena contó con detalles de la película Encanto. Una imponente puerta en un costado y la gloriosa Isabella Madrigal colgando de un columpio de flores.

La mujer es muy talentosa y son varios los famosos que han contratado sus servicios. Moria, Nazarena Vélez, Marcela Baños, Pilar Smith y El Polaco son algunas de las figuras que eligieron las tortas de Vanesa.

La mamá del Noba hizo tortas para varios famosos

La mujer se refugia en su trabajo para calmar su dolor tras la muerte de El Noba. “¿Cómo estoy? Estoy. Trato de estar bien, pero hay días que no consigo tener paz ni tranquilidad. Se me hace pesado, extraño el día a día y cada día que pasa para mí es peor”, había señalado en una entrevista con un medio local hace unas semanas.

Vanesa reconoció que extraña ‘hasta los gestos más simples como el mensajito de “Buenos días, ma”, ir a comer o tomar unos mates.’ “Es imposible no llorar, ese dolor en el pecho que tengo no me lo saca nadie. Hay momentos en los que estoy bien, pero a veces no puedo”, se sinceró.