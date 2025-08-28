Doctora Florez, experta en psicología: "A veces no perdonas por amor, perdonas por miedo a quedarte solo"

La psicóloga y especialista en amor propio, conocida en redes sociales como La Doctora Florez, compartió en uno de sus videos de TikTok qué pasa realmente cuando decidimos darle una segunda oportunidad a alguien. Su análisis apunta a que muchas veces este gesto no responde a un acto de amor genuino, sino a heridas internas que aún no hemos resuelto.
La Doctora Florez invita a pensar las segundas oportunidades no como un regalo hacia la otra persona, sino como un ejercicio de amor propio. Porque, según ella, solo cuando la reconciliación surge desde un cambio real y sostenido puede convertirse en una verdadera oportunidad, y no en una herida que vuelve a abrirse con otro nombre.
No todas las segundas oportunidades son buenas, según la psicología
En sus palabras, lo primero que advierte es que no todo regreso es saludable. "No todas las segundas oportunidades son sanas. A veces, volver es repetir la misma herida con diferente excusa. La verdadera nueva oportunidad no empieza con el otro… Empieza contigo. ¿Alguna vez sentiste que al volver con alguien te alejabas de ti misma?", expresó.
La especialista pone el foco en el trasfondo de la decisión de retomar un vínculo. Según explica, muchas personas confunden el acto de dar otra oportunidad con un ejercicio de perdón, cuando en realidad esconden un miedo más profundo.
Embed - ¿Cuántas oportunidades dar antes de soltar una relación? Guía para tomar la decisión correcta
"Dar una oportunidad no debe convertirse en tolerar lo intolerable. Dar una oportunidad no es hacer lo que hemos venido haciendo o lo que hacemos cuando perdonamos y perdonamos y perdonamos y en el fondo no perdonamos por generosidad, por empatía con el otro y por comprensión con el otro, sino que perdonamos por mi herida de abandono, por mi miedo a quedarme sola o solo. Perdono por mí, no por el otro", subrayó.
Cómo debería plantearse una reconciliación
Desde su perspectiva, una reconciliación debería tener como punto de partida el autocuidado y la claridad emocional. De lo contrario, la persona se expone a una repetición de patrones dañinos.
"Quiero que veas que incluso, inconscientemente, tú puedes tolerar lo intolerable, perdonar lo imperdonable y es ahí donde tú dices eso no es darse una segunda oportunidad, eso es dar pie para que se siga presentando mi patrón de lo que yo no sé resolver, de lo que yo no he gestionado", explicó.
La Doctora Florez resaltó que una segunda oportunidad auténtica no implica ignorar lo que pasó ni justificarlo, sino asumir que ambas partes deben comprometerse con un cambio real y sostenido.
Embed - EPISODIO EN EL LINK DE MI PERFIL. ¿Cuántas oportunidades más vas a dar antes de soltar? En este episodio hablamos de cómo decidir si tu relación merece una segunda oportunidad o si es momento de cerrar el capítulo para siempre. Desde la psicología, veremos qué condiciones deben cumplirse para volver de forma sana, cómo poner límites claros y cómo identificar cuando volver sería volver a lastimarte. Porque no se trata de “aguantar por amor”, sino de protegerte sin culpa y elegir desde el amor propio. Escucha el episodio completo y toma la decisión que tu paz merece. #amorpropio #amor #relaciones #psicologa #psicologia
@doctoraflorez
EPISODIO EN EL LINK DE MI PERFIL. ¿Cuántas oportunidades más vas a dar antes de soltar? En este episodio hablamos de cómo decidir si tu relación merece una segunda oportunidad o si es momento de cerrar el capítulo para siempre. Desde la psicología, veremos qué condiciones deben cumplirse para volver de forma sana, cómo poner límites claros y cómo identificar cuando volver sería volver a lastimarte. Porque no se trata de “aguantar por amor”, sino de protegerte sin culpa y elegir desde el amor propio. Escucha el episodio completo y toma la decisión que tu paz merece. #amorpropio #amor #relaciones #psicologa #psicologia original sound - DOCTORA FLOREZ
En ese sentido, fue clara al remarcar un límite: "Porque si después de dos intentos con acuerdos claros como lo vamos a aprender, después de dos intentos de hacerlo de la forma en la que hoy vamos a aprender a hacerlo, esto no funciona y no hay un cambio sostenido, ya tú no estás dando oportunidades, ya tú estás repitiendo un patrón, tú estás repitiendo un ciclo".
La psicóloga insistió en que identificar el origen de esas decisiones es fundamental para distinguir si lo que está en juego es un acto consciente o un ciclo de dependencia emocional. "Con esto te quiero decir antes de decir cómo será una segunda oportunidad, quiero decirte que es que yo necesito que tú identifiques si tú has dado segundas oportunidades conscientes o si tú estás o has estado repitiendo un ciclo, repitiendo un patrón de abuso contigo", sostuvo.
parejas seguras
Algunas razones en pareja fortalecen la salud mental.
WEB
Su reflexión no apunta a negar la posibilidad de una reconciliación, sino a promover una mirada crítica y honesta hacia uno mismo. La propuesta es que, antes de abrir la puerta nuevamente, cada persona analice si realmente lo hace desde un lugar de crecimiento personal o si, en cambio, está sosteniendo un vínculo que reproduce viejas heridas.