Dime de qué facultad eres y te diré cómo te vistes: los divertidos memes de la UNCuyo que se viralizaron

La cuenta de humor Chapanay City volvió a hacer de las suyas y su publicación ya tiene miles de Me Gusta y comentarios.

Dime a qué facultad vas y te diré cómo eres: los divertidos memes de la UNCuyo que se viralizaron

Como nos tiene acostombrados, la cuenta mendocina de memes Chapanay City volvió a captar la atención de miles de estudiantes y egresados de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) con una serie de imágenes que definen, de forma cómica y exagerada, los perfiles de los alumnos de cada facultad.

540569661_1207197381450113_6723092412902122090_n Los memes, que se viralizaron rápidamente en Instagram, utilizan clichés y observaciones cotidianas para dibujar perfiles que van desde el estudiante de Derecho siempre en traje hasta el de Filosofía y Letras que solo usa "pilchas" con una mirada relajada.

540840864_1207197551450096_6655856736962932158_n 541291088_1207197484783436_6715665609957179655_n 541488188_1207197481450103_1518227870382248750_n 541831668_1207197431450108_7260258697412546927_n La publicación, que ha logrado miles de "me gusta" y comentarios, muestra con humor las diferentes personalidad de la comunidad universitaria.