Dime de qué facultad eres y te diré cómo te vistes: los divertidos memes de la UNCuyo que se viralizaron

Como nos tiene acostombrados, la cuenta mendocina de memes Chapanay City volvió a captar la atención de miles de estudiantes y egresados de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) con una serie de imágenes que definen, de forma cómica y exagerada, los perfiles de los alumnos de cada facultad.
Los memes, que se viralizaron rápidamente en Instagram, utilizan clichés y observaciones cotidianas para dibujar perfiles que van desde el estudiante de Derecho siempre en traje hasta el de Filosofía y Letras que solo usa "pilchas" con una mirada relajada.
La publicación, que ha logrado miles de "me gusta" y comentarios, muestra con humor las diferentes personalidad de la comunidad universitaria.
