Diego Topa confesó que no habló de su familia de “dos papás” por miedo a perder el trabajo en Disney

Diego Topa se animó por primera vez a hablar de su familia homoparental, conformada por él, su pareja y Mitai, una pequeña de dos años y medio que llegó a cambiarles la vida. Hasta el momento, el actor no se había animado a tocar el tema públicamente por miedo a perder el trabajo y a ser juzgado.

Fue en el programa Agarrate Catalina de La Once Diez que el conductor habló de cómo con su pareja disfrutan de la paternidad y por qué no se animaba a contar que su hija tendría dos papás.

“Lo pude contar, trato de cuidar lo que más puedo, si hay algo que tiene este medio es que me cuidan, porque mi vida privada la cuido y esta manera es parte de mi vida y somos felices, una familia chiquita pero hermosa”, reveló.

Mitai, la hija de Topa

“No es que no me atrevía, uno viene con cosas de generaciones que no contás, que tenés miedo de perder el trabajo, trabajás en Disney, ¿cómo decirlo? Pero las cosas cambiaron tanto que es un orgullo poder sostener esto y que Mitai sea feliz con dos papás”, dijo orgulloso sobre su familia.

Topa decidió no mostrar la cara de su hija en redes sociales para darle la posibilidad de que ella pueda elegir su exposición.

Diego Topa soñaba con ser papá

El actor soñó desde chico con ser papá, según contó en una nota con Teleshow cuando su hija solo tenía tres meses.

“La vida me dio esta oportunidad de subrogar un vientre, que es la forma en la que ella nos eligió. Siempre digo que ellos nos eligen a nosotros y vienen en el momento que quieren y cómo quieren”.

El mensaje de Topa para El día del Padre.

Y sobre el proceso, recordó que “fue una montaña rusa de emociones”. “Pasás por muchos estados. Estuvimos más de cuatro años para poder concretar y vivimos miles de situaciones. En nuestro caso, tuvimos también una pérdida, y eso te genera un montón de sensaciones encontradas y desencontradas”, comentó en su momento.

“Pero uno vuelve a apostar, y hoy está con nosotros. Y después te olvidás de todo lo que pasaste. No es un proceso fácil. La medicina te acompaña hasta cierto punto, pero es la vida misma la que elige si quiere quedarse o no. Tuvimos muchas complicaciones, pero el final es maravilloso”, cerró.