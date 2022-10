Diego Brancatelli fue tendencia en Twitter por su respuesta en inglés a un turista que criticó la moneda argentina

Diego Brancatelli volvió a ser tendencia en Twitter. El periodista le contestó a un turista que compartió en sus redes lo que había gastado en una parrillada y su inglés dio mucho que hablar.

El turista, que es de Perú pero según las redes sociales hace años vive en Estados Unidos, compartió una foto de la cuenta con todos billetes alrededor y escribió: “El dinero no vale nada”, y reabrió el debate sobre la forma de pagar la comida en un contexto inflacionario.

El tweet del turista que generó debate en Twitter.

La respuesta de Diego Brancatelli al turista.

El periodista al ver el tweet le respondió: “They saw your face. You went to a very expensive place. Silver is worth but if they see your stupid face you end up spending stupid. Bring dollars and eat very well. Stay in your country we don’t need you”.

El mensaje traducido dice: “Te vieron la cara. Fuiste a un lugar muy caro. La plata sí vale, pero si te ven la cara de estúpido terminás gastando, estúpido. Llevá dólares y comé muy bien. Quedate en tu país, no te necesitamos”.

El empresario, es fundador de BCM Partners y señaló que la cuenta final costó alrededor de 490 dólares, alrededor de 143 mil pesos argentinos, tal como se observa en el ticket. “Es una experiencia real. El dinero es basura”, agregó.