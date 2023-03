Después del llanto vienen las risas: A Cande Ruggeri se le partió un diente y subió una foto llorando

Cande Ruggeri se hizo viral en las redes sociales luego de que subiera una foto y contara los motivos, por lo que se encontraba ausente en redes.

La actriz reveló que por tomar agua de una botella de vidrio, se le partió un diente. Luego del impacto, entró en pánico al darse cuenta de que una de sus paletas se había roto.

Se le rompió un diente a la modelo y aprovechó para reirse (luego de llorar).

Se le rompió un diente a la modelo y aprovechó para reirse (luego de llorar).

Se le rompió un diente a la modelo y aprovechó para reirse (luego de llorar).

Previo a la consulta con el dentista, Cande se había tomado algunas fotos en las que se la veía totalmente desesperada y desconsolada por el particular hecho. Estas imagenes fueron compartidas una vez el problema se solucionó.

“Se me partió la puntita de la paleta, me la arreglaron ayer y casi me muero... Esta es la foto llorando, drama, muy exagerada... Ahora me río”, contó Ruggerri, mientras compartía algunas fotos del hecho.

La vida de Cande Ruggeri en modo mamá

A principios de enero, Cande Ruggeri anunció el nacimiento de Vita, su hija. “Me está costando mucho”, contó, preocupada, la protagonista a sus seguidores.

La hija que tuvieron junto a Nicolas Maccari, con quien se encuentra en pareja hace cuatro años, peso 2.7 kilos el lunes 9 de enero.

“Por fin llegó el día que sepan el nombre de la pollita. Lo elegimos con tu papá, con muuucho amor. Significa vida y eso nos enamoró. Ya te amamos, ¡falta cada vez menos para conocerte!”, había expresado en sus redes.

Cande había sido muy criticada por sus entrenamientos durante el embarazo. En su momento ella ya había aclarado: “Si yo me estoy entrenando y lo estoy mostrando, es porque mi obstetra me dejó”.

Ya a dos meses de ser madre, “Tenía una resonancia magnética por mí coxis, que saben que me lo luxé en el parto y me duele bastante. Me daba mucha cosa por Vita porque tenía que dejarla afuera 20, 30, 40 minutos, lo que durara la resonancia. Y colapsé. Creo que no soy relajada”, afirmó Candela.

“Pensé que iba a ser relajada y no. Ahora entiendo tantas cosas que por ahí le critiqué a mi mamá o a las madres, y ahora me está pasando. Prepárense las que van a ser madres porque les va a pasar lo mismo”, completó la modelo.