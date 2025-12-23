23 de diciembre de 2025 - 10:30

Descubrí los números que atraen el dinero y el éxito, según la numerología

Poné el azar a tu favor. Conocé los números que vibran con tu signo y aprendé el método matemático para elegir las cifras ganadoras según tu nacimiento.

Poné los números a tu favor para atraer dinero y éxito

Poné los números a tu favor para atraer dinero y éxito

Foto:

Por Cristian Reta

Para muchos, los números son solo cifras, pero en la numerología tienen un valor simbólico que influye directamente en la fortuna y las decisiones. Si estás buscando el pozo millonario, combinar tu signo zodiacal con tu frecuencia numérica personal podría ser el empujón que te falta para atraer dinero y éxito a tu vida.

Leé además

Los números ganadores de la Quiniela de Mendoza de hoy. Imagen ilustrativa/ Los Andes

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del lunes 22 de diciembre

Por Redacción Sociedad
Los números ganadores de la Quiniela de Mendoza de hoy. Imagen ilustrativa/ Los Andes

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del sábado 20 de diciembre

Por Redacción Sociedad

Para calcular tu número de ruta de vida, sumá cada dígito de tu fecha de nacimiento hasta llegar a una sola cifra (ej: 14/05/1992 suma 31, y 3+1 da 4). Este número representa tu energía y actúa como tu amuleto personal para el azar.

image

Números clave para cada signo en 2025

Según los astros, estos son los dígitos que potenciarán tu suerte este año:

  • Aries: 3, 9, 18, 27, 36 (Jugar los martes).
  • Tauro: 6, 12, 24, 33, 42 (Viernes ideales).
  • Géminis: 5, 11, 23, 32, 41 (Miércoles de suerte).
  • Cáncer: 2, 7, 20, 25, 34 (Lunes propicios).
  • Leo: 1, 10, 19, 28, 37 (Domingos de brillo).
  • Virgo: 4, 8, 16, 35, 44 (Mejor los miércoles).
  • Libra: 6, 15, 24, 30, 48 (Viernes de armonía).
  • Escorpio: 9, 13, 22, 29, 39 (Martes de poder).
  • Sagitario: 3, 12, 21, 30, 45 (Jueves de expansión).
  • Capricornio: 8, 17, 26, 35, 43 (Sábados de éxito).
  • Acuario: 4, 11, 22, 31, 40 (Sábados de cambio).
  • Piscis: 7, 14, 25, 34, 43 (Jueves de intuición).

Prestá atención al reloj. Las horas espejo no son casualidad; son mensajes de que estás alineado con la abundancia. Por ejemplo, ver las 18:18 es una señal directa de que el dinero fluirá pronto y se acercan oportunidades financieras.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Estos son los números ganadores de la quiniela de Mendoza. Archivo / Los Andes

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del viernes 19 de diciembre

Por Redacción Sociedad
Los números ganadores de la Quiniela de Mendoza de hoy. Imagen ilustrativa/ Los Andes

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del jueves 18 de diciembre

Por Redacción Sociedad
Los números ganadores de la Quiniela de Mendoza de hoy. Imagen ilustrativa/ Los Andes

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del miércoles 17 de diciembre

Por Redacción Sociedad
Los números ganadores de la Quiniela de Mendoza de hoy. Imagen ilustrativa/ Los Andes

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del martes 16 de diciembre

Por Redacción Sociedad