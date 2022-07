Darío Barassi narró el difícil vuelo que sufrió por la niebla: “Las azafatas pedían calma”

Darío Barassi relató en su cuenta de Instagram un feo momento que pasó durante su último viaje en avión, a causa de la niebla. “El aterrizaje fue durísimo. No se veía nada. Azafatas brindando calma”, contó en sus redes.

Tras aterrizar de su último vuelo, el conductor de ‘100 argentinos dicen’ publicó en Instagram una foto del avión en el que viajó y se mostró muy agradecido por haber llegado sano y salvo a su casa.

La postal que compartió Barassi sobre la niebla en el aeropuerto

“Gracias a mis chicas, gracias a ese piloto. Qué bueno estar en casa, estoy sensible”, dijo en Instagram. “Niebla imposible. Todos los vuelos cancelados. Cambiamos de aeropuerto. Esperamos 5 horas. Finalmente volamos. El aterrizaje fue durísimo. No se veía nada”, siguió narrando.

“Azafatas brindando calma. Aterrizamos. Yo estaba sentado adelante porque gordito, abre la puerta el piloto, le doy la mano y me dice algo así como que no me gaste en agradecer, que su misión era traernos a casa”, añadió en su posteo escrito en Instagram.

“Y me emocionó. Durante todo el vuelo pensé en mis mujeres. Como mira mi mujer, como se ríe mi enana y como salta la pequeña en la panza”, concluyó Darío, y volvió a repetir que la situación lo sensibilizó.

Darío Barassi le pidió a Camila Homs que arregle con De Paul y ella tuvo una incómoda reacción

El pasado domingo, Camila Homs participó en el programa ‘100 argentinos dicen’ versión famosos y ahí se enfrentó a las preguntas de Darío Barassi, que quiso obtener información.

Luego de un par de juegos, Barassi expresó que iba a meterse de cabeza en el asunto De Paul y que no iba a continuar esquivándolo. “No se puede hablar”, le advirtió Camila.

A pesar de ese aviso, el conductor ciclo agregó que “no quiero que (De Paul) no vaya al Mundial. Ponemos nosotros la plata que falta, hacemos una vaquita entre todos”. Homs le respondió: “No me compliques”. “¿Cuán lejos estamos de que se resuelva?”, continuó Barassi. “No lo sé ni yo”, dijo Homs.

“Resuélvanlo, déjense de joder. Gente joven, tan lindos, con una vida divina por delante. Los dos ya están en una. Cochina, te vi, fachero el nuevo, eh. Bomba, es un fuego el chabón. Igual De Paul se puso fachero, no era tan fachero antes. Dame dos o tres meses en un gimnasio y termino mejor que él”, bromeó Darío sobre el nuevo novio de Camila.