Dalma Maradona contó por primera vez por qué guardó silencio tras la denuncia de Mavys Álvarez

Dalma Maradona fue como invitada el miércoles al segundo programa de LAM por América TV y habló de todo con Ángel de Brito y las angelitas. Entre los distintos temas, el conductor le preguntó por la denuncia de Mavys Bravis contra Diego Maradona, la que la Justicia dio por prescripta .

La mujer, que actualmente tiene 37 años, estuvo en pareja con el exjugador cuando ella era menor de edad y, tras la muerte del astro, contó una serie de situaciones de violencia que asegura vivió cuando ella tenia 16 años.

Ante el caso, Dalma Maradona guardó silencio y fue algo que le reclamaron en redes. Y por primera vez, dio las razones por las que no dio declaraciones en su momento, cuando estalló el caso en los medios y luego en la Justicia.

“Todo el mundo me decía que tenía que hablar porque soy feminista y uso pañuelo verde”, arrancó diciendo en diálogo con De Brito, quien comentó que para ella no era una consecuencia una cosa de la otra.

“Pienso que una víctima siempre tiene que tener un lugar para hacer su descargo, sea esta chica o quien sea. Me parecía que todo lo que yo tenía para decir le restaba al discurso de la mujer”, explicó sobre las razones que la llevaron a guardar silencio.

“Si decía lo que tenía ganas de decir, iba a ir en contra de lo que creo y de las víctimas reales. De hecho, yo cuando escuché el tema, me asesoré en un montón de cosas en cuanto el relato y no quise opinar. No sumaba que dijera ‘no le crean’. Lo que yo opine, me lo guardo”, cerró Dalma.

La Justicia dio por prescripta la denuncia de Mavys Álvarez

El pasado 3 de marzo, el juez federal Daniel Rafecas, archivó por “extinción” una causa abierta contra Diego Armando Maradona debido a su fallecimiento, y por prescripción para otras cinco personas del entorno del exfutbolista, relacionada con una denuncia presentada por la mujer cubana Mavys Álvarez Rego.

En su fallo, el magistrado indicó que los hechos “habrían sido realizados principalmente por Maradona, con la participación secundaria del resto de sus colaboradores entre el 9 de noviembre de 2001 y el 19 de enero de 2002″, conforme a los registros de ingreso y egreso a nuestro país de Álvarez Rego.

Mavys Álvarez denunció que ingresó de forma ilegal a la Argentina desde Cuba siendo menor de edad y que en nuestro país no le permitieron salir de un departamento.

Agregó que frente a esta situación “existen obstáculos procesales que impiden llevar adelante la investigación y el juzgamiento de los hechos, dado que, con respecto a la autoría del señor Diego Armando Maradona, es de público conocimiento el fallecimiento ocurrido, por lo que cualquier acción penal en su contra se encuentra extinta, conforme el art. 59 inciso 1 del Código Penal”.

"Espero ser escuchada, necesito ser escuchada. Lo que viví fue un infierno.”

Con respecto a los demás denunciados en la causa, el fallo afirma que “han pasado más de 20 años de los hechos y de acuerdo en su totalidad con los argumentos vertidos en el dictamen de fecha 1 de febrero de 2022 por el Sr.Fiscal, la acción se encontraría prescripta, dado que han transcurrido sobradamente los plazos previstos”.