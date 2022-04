¿Cuánto mide Sol Pérez? “Soy chiquitita pero...”

Es panelista, conductora de noticiero, bailarina y modelo. A lo largo de los años ha ganado popularidad en la televisión argentina con su participación en programas de gran renombre. Sol Pérez comenzó a hacerse conocida siendo la chica del clima de Sportia en TyC Sports y se convirtió en una de las figuras más conocidas de la farándula de nuestro país.

En 2017 se sumó al elenco de Bailando por un sueño, programa conducido por Marcelo Tinelli. La joven de 28 años quedó en el quinto lugar del certamen emitido por Showmatch.

La artista participó de Masterchef Celebrity en su segunda temporada, un espacio que permitió conocerla desde otro costado.

Un año después encontraría su lugar como panelista en el programa de Pampita. Sin embargo, no sabía que ese sería el paso a la conducción, cuando la ex esposa de Benjamín Vicuña se retiró del programa y Sol Pérez la suplantó como conductora.

En 2018 también se embarcó como panelista en el programa de espectáculos Los especialistas del show. También participó del Bailando 2018 y condujo los Martín Fierro Digital de ese año junto a Nicolás Occhiato.

Involucrados y Gente opinando también se encuentran en su currículum. Fue panelista de Las Rubias, participó del reality Divina Comedia y se unió al panel de Incorrectas, conducido por Moria Casán.

Luego cambió por completo de rumbo cuando se embarcó como una de las participantes de la segunda temporada de Masterchef Celebrity Argentina.

Además, ha realizado temporadas de teatro con figuras conocidas del medio como Marcelo Polino, Pedro Alfonso, Carolina Papaleo, Fede Bal, Carmen Barbieri, entre otros artistas.

¿Cuánto mide Sol Pérez?

Al ser una figura conocida de televisión, muchos se han preguntado cuál es la verdadera altura de la conductora y panelista.

Fue en 2019 que Sol admitió cuál es la verdadera altura que tiene sin tacones ni centímetros de más.

“Mido 1.60, en realidad mido menos, mido 1.58 pero siempre lo redondeo para arriba porque me dijeron que hay que redondear para arriba”, reveló en Player One.

La artista ahondó en las cosas que la gente quiere saber de ella y admitió que muchos se sorprenden de su altura. “Todo el mundo piensa que sos más alta. Cuando me ven por la calle es como ‘ah sos chiquitita’. Soy chiquitita pero no es algo que me acompleje demasiado”, declaró.