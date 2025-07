Cuáles son los lenguajes no verbales que más repetimos durante el día, según la psicología

Incluso cuando no hablamos, seguimos comunicándonos. Sin darnos cuenta, repetimos ciertos gestos , miradas y actitudes a lo largo del día. Muchos se interpretan de forma inmediata por quienes nos rodean, aunque no los hayamos hecho conscientemente.

El lenguaje no solo sale de tu boca.

lenguaje no verbal

Aunque parezcan simples, estos movimientos pueden transmitir emociones como interés, ansiedad, rechazo o seguridad , incluso cuando no se dice ni una palabra.

Algunos gestos automáticos interpretan emociones

Varios gestos no verbales son reacciones automáticas que revelan emociones internas.

Por ejemplo, llevarse la mano al cuello o a la nuca suele estar relacionado con incomodidad o tensión .

suele estar relacionado con . Frotarse las manos puede indicar expectativa o ansiedad .

puede indicar . Mirar hacia los costados, genera duda . Lo curioso es que la mayoría de las personas los repiten a diario sin notarlo.

. Lo curioso es que la mayoría de las personas los repiten a diario sin notarlo. También se interpreta el lenguaje de los pies, como cuando están dirigidos hacia la salida durante una conversación.

La forma de sentarse, el tono de voz o la velocidad al hablar también forman parte de este lenguaje no verbal que, aunque sutil, tiene un fuerte impacto en la comunicación interpersonal. Por eso, conocerlo mejora tanto el habla como la escucha.

